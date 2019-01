La promoció dura tres dies i fa fins a 30 euros de descompte en vols d’anada i tornada

Actualitzada 08/01/2019 a les 13:43

L’aerolínia de baix cost Ryanair ha llançat aquest dimarts una oferta d’escapades de primavera amb fins a 30 euros de descompte en vols d’anada i tornada per viatjar per Europa. La promoció dura tres dies: aquest mateix dimarts 8 de gener, demà dimecres dia 9 i el dijous dia 10.La promoció està disponible de forma exclusiva al web de Ryanair fins la mitjanit del dijous 10 de febrer, i es pot aplicar per vols d’anada i tornada a tota la xarxa europea de l’empresa des de gener fins a mitjans de maig.Des de l’aeroport de Reus, la promoció ofereix la possibilitat d’anar a ciutats europees com Londres, Dublín o Eindhoven a preus més reduïts.