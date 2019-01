La Generalitat fixa les eleccions a la Cambra de Reus al maig

El DOGC ha publicat la convocatòria del procés

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar, en la seva edició d’ahir, la resolució del Departament d’Empresa sobre la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya. El procés també tindrà lloc a la Cambra de Reus, on fins ara s’han fet públiques les candidatures encapçalades per Jordi Just i Àgata Girbes. Qui surti escollit rellevarà al càrrec l’actual president Isaac Sanromà, que ha optat per fer un pas al costat. Les juntes electorals territorials quedaran constituïdes en els propers set dies i, la setmana següent, es constituirà la Junta Electoral Central. El termini de presentació de candidatures s’obrirà el 19 de febrer i es tancarà el 25 del mateix mes. La secretaria de cada cambra ha de trametre a la junta electoral territorial corresponent, abans del 28 de febrer, la llista d’electors i electores per designar les meses electorals. La votació electrònica serà possible i es farà del 2 al 7 de maig, a través d’una plataforma per a cada cambra. La votació per mitjans electrònics però de forma presencial tindrà lloc el 8 de maig a totes les cambres, entre les 10 i les 18h. La candidatura de Jordi Just, sota el nom #TotsSomCambra, va presentar-se de manera pública amb un acte a FiraReus a finals de novembre. Està conformada per una seixantena d’empresaris del Baix Camp, la Conca, el Priorat, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta, amb Just com a presidenciable. Per la seva banda, Àgata Girbes es va donar a conèixer com a candidata mitjançant un comunicat. «Després d’anys de vinculació amb la Cambra, en la meva condició de membre del plenari i presidenta de la Comissió de Dona i Empresa, he decidit liderar un grup de dones i homes que volem presentar-nos a les properes eleccions», apuntava.