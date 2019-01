Inverteixen 120.000 euros per arranjar la sala polivalent de La Palma

S'ha adaptat a la normativa de foc, s'ha millorat l’accessibilitat i els acabats

Actualitzada 08/01/2019 a les 14:49

L’Ajuntament de Reus ha invertit 120.871,80 euros per arranjar l’edifici de La Palma, la major part dels quals s’han realitzat a la sala polivalent. Les obres encara no estan del tot finalitzades, però la intervenció que s’ha fet en facilita ja l’ús.La inversió s’ha fet, principalment, a l’espai de la sala polivalent on s’ha aprofitat per adaptar a la normativa de foc a tot l’espai, l’accessibilitat i les millores en els acabats. La regidora de Cultura, Montserrat Caelles, ha explicat que els arrajaments s'ha fet per «garantir la seguretat i benestar tant pels usuaris, organitzadors i públic, com de les persones que viuen al voltant».S’ha recuperat l’estructura original del sostres i s’han col·locat panells fonoabsorvents a les parets que li donen a l’espai una aparença visual i estètica diferent a tal com havia estat fins ara. Tots els materials emprats són ignífugs. Els treballs s’han coordinat des del departament d’Arquitectura de l’Ajuntament i han anat a càrrec de l’empresa Construccions Jaen Vallés SL.La durada de les obres ha estat de 3 mesos, que s’ha anat alternant amb la realització d’activitats culturals en moments concrets de l’any per tal de no afectar a l’ús habitual de La Palma.També s’ha adaptat un nou lavabo al costat dels serveis exteriors que hi havia fins ara i es comptarà amb un canviador de nadons. El nou servei accessible es troba situat al costat del bloc dels serveis existents.