Els empleats de la neteja a Villablanca es mobilitzen per reclamar més hores

Co.bas acusa el centre de no tornar al personal la jornada que va retallar al 2012 i tramita una vaga

Actualitzada 07/01/2019 a les 20:24

La secció sindical de Co.bas a l’empresa Iss Facility Services SA, que s’encarrega del servei de neteja a les instal·lacions del centre assistencial de Villablanca, convocarà, tal com explica al Diari Més la delegada sindical Silvia Fernández, una aturada a partir del 22 de gener per denunciar les condicions laborals de la plantilla. La vaga, de fet, havia estat inicialment programada per a finals de desembre. Ambdues parts, però, no han arribat a un acord sobre els serveis mínims i «hem decidit ajornar la convocatòria perquè hi hagi una nova mediació on pactar aquests serveis», apunta Fernández. La neteja a Villablanca la realitzen una trentena d’empleades de la contracta.El motiu de la protesta, segons explica la delegada sindical de Co.bas a ISS Facility Services SA, és que «al 2012, les treballadores vam acceptar perdre hores de la jornada laboral a canvi que, un cop passés la crisi i tinguessin lloc jubilacions i baixes, Villablanca ens les anés tornant». Aquest compromís «sí que s’ha estat complint al llarg del temps però, fa poc, Villablanca ha començat a estalviar-se hores i a fer passar treballadores a 30 hores per cobrir places on abans se’n feien 40».A la plantilla de l’empresa de neteja temen que «ens tornin a proposar reduir la jornada com ja vam fer al seu moment» perquè «estan tornant a dir-nos que mantenir-nos d’aquesta manera no és rendible». La convocatòria inicial de vaga impulsada per Co.bas va derivar en un decret de serveis mínims marcats pel Departament de Treball, programats a partir de les sis de la matinada del 29 de desembre i que tenien en compte les particularitats del centre de Villablanca. Fernández explica que Villablanca «va cridar al seu lloc de feina les treballadores que sabia que tenien la intenció de fer vaga per anul·lar-la» i que els serveis requerits per Villablanca «no eren de mínims». Des de CCOO, el sindicat majoritari al Comitè d’Empresa, explicaven ahir a aquest rotatiu que estan d’acord amb el fons d’aquesta reivindicació «però no amb les formes».