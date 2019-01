Divisió entre el veïnat a Mare Molas pel pàrquing de Sor Lluïsa Estivill

Alguns volen que al solar es creï una zona verda

Actualitzada 07/01/2019 a les 20:29

Inversió de 76.000 euros

El projecte de l’Ajuntament per convertir el solar del número 3 del carrer Sor Lluïsa Estivill en un aparcament dissuasori ha dividit el veïnat de Mare Molas. Alguns dels veïns consideren que aquest espai, que té al voltant de 1.400 metres, hauria de destinar-se a la creació d’una nova zona verda per al barri. Al procés engegat pels Pressupostos Participatius 2018, de fet, ja va presentar-se una proposta en aquest sentit que va quedar, finalment, descartada amb al voltant de 180 vots. Des de l’Associació de Veïns de Mare Molas valoren, però, que l’opció de la zona verda «no era segura sinó una possibilitat» mentre que l’aparcament «sí que es farà», i és per això que estan d’acord amb que es creïn a Sor Lluïsa Estivill aquestes 46 noves places per deixar-hi el cotxe.Un dels veïns que vol la zona verda, i que ahir va posar-se en contacte amb el Diari Més, explica que s’havia arribat a un consens al barri per convertir el solar en un gran espai amb lloc per a l’esbarjo d’animals de companyia, gronxadors i arbrat. Sosté que la parcel·la, de fet, té qualificació de zona verda en l’actualitat. I que el veïnat, d’una manera «no crítica sinó sempre propositiva», demanava efectivament que s’hi ubiqués una zona verda perquè «de places d’aparcament ja en tenim 200 molt a prop, que no s’estan amortitzant, i no ens en fan falta més».Apunta, en la mateixa línia, que prova del consens veïnal en aquesta aposta «és que es va presentar als Pressupostos Participatius 2018 i va rebre 178 vots a favor», i diu que el canvi en el projecte cap a un aparcament dissuasori «ve d’una trucada de l’alcalde a l’associació de veïns per fer-la canviar de parer». Demana, també, un «Pla de Barris que ajudi a dignificar, quan sigui possible, tota la zona».Al seu torn, el president de l’Associació de Veïns de Mare Molas, Diego García, assegura que la Junta de l’entitat, «per majoria», va decidir acceptar el projecte de pàrquing al 3 de Sor Lluïsa Estivill. I recorda que a prop d’aquest punt «hi ha un centre escolar i moviment de cotxes» i que en aquest sentit l’aparcament pot resultar útil.L’Ajuntament ha projectat un aparcament dissuasori al número 3 del carrer Sor Lluïsa Estivill amb 46 places, dues de les quals reservades per a persones amb mobilitat reduïda. També n’ha planificat altres dos, al raval de Sol i Vista i al número 8 del carrer Roger de Llúria, amb 24 i 42 places respectivament. Les obres per adequar aquests pàrquings van sortir divendres a licitació pública en un procediment que admet ofertes fins el 18 de gener. El pressupost de licitació de les tres actuacions és de 76.394 euros, IVA inclòs. I el període d’execució dels treballs abasta 4 mesos i 15 dies, 45 dies per cada pàrquing. En els tres solars, la finalitat és «facilitar l’accés als edificis existents i oferir un aparcament superficial correctament delimitat amb espai adequat per als veïns de la zona», tal com detalla el plec de condicions que regirà l’adjudicació de les obres.