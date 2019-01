Sol i Vista habilitarà dos solars com a aparcaments amb 24 i 42 places

L’Ajuntament destina 76.000 euros a arranjar terrenys del raval i Roger de Llúria, i inclou l’obra de Sor Lluïsa Estivill a la licitació

Actualitzada 06/01/2019 a les 20:58

L’Ajuntament habilitarà dos solars de Sol i Vista com a «aparcaments dissuasoris». La intervenció vol aportar a la zona, en global, 66 places més per deixar el cotxe. Una de les parcel·les que oferirà servei com a pàrquing s’ubica al raval del barri, perpendicular al camp de futbol municipal, tindrà 360 metres quadrats i generarà 24 llocs per estacionar vehicles. L’altra, que es correspon amb el número 8 del carrer Roger de Llúria i està a tocar de la residència d’avis Marià Fortuny, farà 1.256 metres quadrats i disposarà de capacitat per a 42 cotxes. Dues d’aquestes 42 places estaran reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Els terrenys de Roger de Llúria ja feien funcions d’aparcament en l’actualitat, tot i que de manera descontrolada. Les obres per adequar aquests pàrquings van sortir divendres a licitació pública en un procediment que admet ofertes fins el 18 de gener.Com a part del mateix paquet, l’Ajuntament intervindrà també al solar del número 3 del carrer Sor Lluïsa Estivill, on s’ocuparan 1.300 metres quadrats. Allà, tal com va anunciar l’alcalde, Carles Pellicer, en el contacte de Nadal amb la premsa, es generarà un altre aparcament dissuasori amb 46 places, dues de les quals igualment reservades i amb topall de rodes. El pressupost de licitació de les tres actuacions és de 76.394 euros, IVA inclòs. I el període d’execució dels treballs abasta 4 mesos i 15 dies, 45 dies per cada pàrquing. En els tres solars, la finalitat és «facilitar l’accés als edificis existents i oferir un aparcament superficial correctament delimitat amb espai adequat per als veïns de la zona», tal com detalla el plec de condicions que regirà l’adjudicació de les obres. Es repavimentaran les voreres, es col·locaran rampes d’accés i guals als pàrquings, i es pintaran places d’aparcament, senyalització especial i passos de vianants. Per reduir l’afectació del pas dels vehicles, es col·locarà al terra de la calçada conglomerat sonoreductor.En el cas dels aparcaments de Sol i Vista, un d’ells, el que anirà a Roger de Llúria, es troba inclòs al Pla de Barris i va quedar acceptat en el procés d’al·legacions. L’altre, el del raval, respon a un acord amb el veïnat. La zona espera amb expectació i cautela l’inici de la segona fase d’aquest Pla de Barris, per a la qual ha demanat «més seguretat» i que consistirà en la reforma precisament del carrer Roger de Llúria en el tram fins a Josep Iglesies i Fort. L’Ajuntament va treure a licitació les obres fa setmanes, amb un pressupost de 196.889 euros IVA inclòs. Els treballs de la primera fase –639.978 euros– van abastar els carrers Entença, Almirall Requesens i Nelson Mandela. I van generar rellevants molèsties als veïns, alguns dels quals denunciaven en els darrers dies talls intermitents en el subministrament elèctric i baixades de tensió contínues.Pel que fa a l’aparcament de Sor Lluïsa Estivill, aquest és un dels tres d’anunciats per l’alcalde, que també en va apuntar un a Països Catalans i un altre al carrer Falset per sumar fins a 350 places. La triple promesa va fer-se pública coincidint amb l’acord per convertir el solar de l’Hospital Sant Joan en una zona blava, polèmic per tarifar un espai gratuït i perquè el pacte amb la concessionària dels soterranis del centre sanitari i FiraReus no permet cap altre pàrquing dissuasori a terrenys municipals en un radi de 500 metres en 15 anys.