Mor un home al Reus Deportiu per una aturada cardíaca

Actualitzada 07/01/2019 a les 10:11

Un home va perdre la vida ahir al matí, tal com va avançar Reusdigital, mentre es trobava a les instal·lacions del Reus Deportiu. Tal com informava el mateix mitjà, l’home hauria acudit al club amb la intenció de practicar natació i hauria començat a sentir-se malament una mica abans de posar-se a la piscina.La víctima, que seria soci del Reus Deportiu, era d’edat avançada, tenia al voltant de 80 anys. Els fets van tenir lloc a primera hora i van produir-se mentre l’home es trobava parlant amb un altre dels usuaris que en aquell moment hi hauria a l’interior de les instal·lacions esportives.Fins al club van desplaçar-se dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar la vida de l’home, que havia patit una aturada cardiorespiratòria. Es tracta, doncs, d’una mort natural.