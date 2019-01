La xifra de pisos d'Habitatge ocupats il·legalment no deixa de créixer

Mas Pellicer registra 27 casos i lamenta que «es va tallar la llum a tres blocs però s’hi han reenganxat»

Els veïns temem incendis

El nombre de pisos propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que es troben ocupats de manera irregular a Reus no disminueix. La xifra, segons dades aportades per la mateixa Generalitat a l’octubre, s’enfila als 26 domicilis. Tots ells es troben localitzats al barri Mas Pellicer. Des de l’Associació de Veïns I de Maig, on també porten un registre de casos, en comptabilitzen un més, 27. I, al 2017, la dada l’havia fixat Habitatge en 23. El president de I de Maig, Eduardo Navas, assegura que fa algunes setmanes, «a mitjans de desembre», operaris «de la companyia elèctrica van tallar les connexions il·legals als ocupes de tres blocs d’Habitatge». «Poc després», lamenta, «els ocupes es van tornar a enganxar a la llum igual que abans i hi continuen vivint com si no hagués passat res».El representant veïnal, que ha denunciat moltes vegades que «no s’ocupen més pisos perquè ja no n’hi ha més», centra la preocupació ara en aquestes connexions, a què atribueix alguns dels incendis que s’han produït recentment en quadres elèctrics del barri. La Generalitat gestiona al voltant de 200 pisos a Mas Pellicer, un 35% de tots els que hi ha.Des d’Habitatge han assegurat també reiteradament perseguir, a través dels mitjans disponibles, cada ocupació que es registra. Navas, de fet, valora que «la culpa no és de la Generalitat perquè potser no es pot fer més del que es fa, sinó que és del jutge. Si desallotgen un ocupa i no li passa res, si simplement ha de sortir del pis i no té cap més conseqüència, podem estar segurs que l’endemà hi tornarà». A Mas Pellicer lamenten, però, que el principal problema no són les ocupacions per elles mateixes sinó «l’incivisme». I és que els qui entren als immobles buits «no es limiten a viure-hi, sinó que rebenten portes, habitacions de comptadors i generen sorolls i molèsties fins que, moltes vegades, són els propis veïns que hi eren abans els que han d’intentar marxar de casa seva».El president de l’Associació de Veïns I de Maig ubica les dues darrers ocupacions «als blocs 47 i 35», i recorda que es tracta de «persones que estan atentes a les persianes, a si hi ha o no hi ha moviment. Ha passat que qui vivia a un pis ha mort i l’endemà ja l’havien ocupat». Després, es queixa Navas, «el procés amb el jutge és molt llarg i no comporta res més que sortir i tornar a entrar al pis, i continuar amb la vida. És aquí on hi ha el principal problema».El que més inquieta el veïnat són els incendis que, en les últimes setmanes van tenir lloc a alguns quadres elèctrics i a habitacions de comptadors. Navas sosté que «sovint vénen donats perquè els ocupes s’enganxen a la llum de qualsevol manera i això pot generar un foc que s’emporti per davant tot el bloc». «Si passa alguna cosa, per exemple, a la nit, i els veïns estan dormint i no senten el fum, hi pot haver una desgràcia, conclou». En la mateixa línia, I de Maig demana que els quadres elèctrics que es troben als porxos de cada bloc de pisos que forma part del barri quedin definitivament tancats per evitar «que puguin manipular-se o que, jugant, un nen hi pugui posar la mà i patir una descàrrega o cremar-se».Al maig del 2018, l’incendi originat a l’interior d’un pis ocupat de manera il·legal va afectar tota la façana d’un dels blocs de Mas Pellicer i també va causar desperfectes a l’escala interior i a altres pisos. El foc va mobilitzar cinc dotacions de Bombers de la Generalitat que van intervenir per extingir les flames i quatre persones van haver de ser evacuades a l’Hospital Sant Joan per intoxicació de fum, una d’elles menor. El pis va quedar inhabitable. Navas explica que la Generalitat «ha fet un rentat de cara a la façana i sembla que el problema no es veu tant, però acabarà passant de nou en algun altre bloc si seguim així». La família que hi vivia al moment de produir-se els fets, tal com detallaven llavors des d’Habitatge, no s’havia adreçat almenys fins al moment als Serveis Socials.