La campanya de Nadal atrau un 45% més de vianants a Reus

Les places Mercadal, Prim, Llibertat, Evarist Fàbregas i els Mercats han estat els principals escenaris d’atracció

Actualitzada 07/01/2019 a les 19:29

Principals indicadors

La campanya de Nadal a Reus ha sigut tot un èxit i ha situat a la ciutat com a referent comercial a nivell de país. Aquest diumenge, dia 6 de gener, ha estat l'últim dia després de sis intenses setmanes. L’objectiu principal de 'Reus és Nadal' ha estat consolidar el posicionament de la ciutat com a centre comercial i cultural de referència.Durant aquests dies, la ciutat s’ha tematitzat i ha presentat diferents espais que han esdevingut els escenaris on s'han desenvolupat activitats especials, destacant principalment els espectacles itinerants. Les places Mercadal, Prim, Llibertat i Evarist Fàbregas així com els Mercats de Reus, han estat els principals escenaris d’atracció de visitants.En aquesta campanya s'ha consolidat la plaça de la Llibertat com a espai lúdic, amb la pista de patinatge sobre gel i les atraccions de fira, i la plaça del Mercadal, com a espai dels actes més tradicionals, amb el Mercat de Nadal, l'arbre de llum i la festa de benvinguda a l'any nou.Del 23 de novembre al 6 de gener, la xifra d’usuaris als aparcaments municipals ha crescut amb un total de 249.105 vehicles (5.537 vehicles/dia). Això suposa un increment del 14,18% en relació al mateix període de l’any passat.Segons les dades de Reus Wifi, el dia amb més afluència de vianants a la ciutat va ser el dissabte 22 de desembre; fent l'extrapolació de que el 60% dels vianants tenen el wifi obert, més de 81.000 persones van passejar per la ciutat aquest dia. Un 45,64% més respecte el 2017.La pista de patinatge sobre gel de la plaça Llibertat ha acollit a un total de 14.427 persones, un 8,3% més respecte l'any passat. A aquesta xifra cal sumar-li més de 1.626 infants de les 28 escoles i altres centres educatius de Reus que han pogut patinar gratuïtament, gràcies a l’acord amb l’empresa gestora de la pista de gel.Uns 55.000 nens i nenes han pujat en alguna de les atraccions de fira instal·lades a la zona lúdica de la plaça de la Llibertat, el que representa un increment del 36% respecte l’any passat.Els perfils de Reus Promoció a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram han incrementat un 16% respecte l'any anterior els seus seguidors i ja superen els 14.000. També ha crescut l'activitat a les xarxes, la foto amb més «likes» va ser la de l'espectacle inaugural de la campanya de Nadal i les històries més visualitzades van ser les dels espectacles itinerants amb una mitja de gairebé 900 visualitzacions per fotografia.Durant les festes de Nadal, un total de 354 nens han participat als tallers de manualitats que es van realitzar al Gaudí Centre, suposant un increment del 26,5% respecte a l'any anterior.Els visitants al Gaudí Centre s'han mantingut per sobre de les 2.600 persones (2.607), mentre que el pavelló dels distingits de l'Institut Pere Mata ha rebut 1.107 visitants (increment del 6%). Unes 480 persones han visitat el Campanar i 2.568 persones la Casa Navàs. Finalment, les consultes a l'Oficina de Turisme s'han incrementat en un 124% respecte les mateixes dates de l'any passat.