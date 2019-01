El Sant Joan arrossega 1,8 milions de pèrdues per exercicis anteriors

Salut no concreta si la xifra serà també assumida pel nou ens públic que hauria de fer-se amb la gestió del centre durant el 2019

Actualitzada 03/01/2019 a les 20:15

Cambrils i L’Hospitalet

Condicions de la plantilla

«Lideratge» del Camp

L’Hospital Sant Joan de Reus carrega amb 1.802.839 euros de pèrdues acumulades. La xifra, tal com confirmen fonts del Departament de Salut al Diari Més, fa referència a «dèficits generats en exercicis anteriors» però que encara s’arrosseguen. I s’ha donat a conèixer en la resposta a una bateria de preguntes formulades al Parlament pel grup de Catalunya en Comú Podem, que demanaven per la concreció de l’ens 100% públic i de nova creació que, abans del 31 de desembre del 2019, hauria d’absorbir de manera íntegra la gestió del centre sanitari reusenc de la mà del CatSalut. Les mateixes fonts, amb tot, no concreten si aquests 1,8 milions d’euros seran també assumits pel CatSalut al moment que l’Hospital canvii de mans. I es limiten a precisar que «la resta d’informacions i detalls al respecte s’aniran donant segons s’avanci en la creació de l’ens en qüestió».En la resposta al Parlament, que té data del mitjans de desembre, Salut se cenyeix al guió que ja va apuntar el director del CatSalut, Adrià Comella, en la seva visita al Sant Joan fa tot just un mes. I diu que «el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Reus plantegen la creació d’un nou ens per tal de gestionar els serveis sanitaris que en aquests moments presta l’Hospital Sant Joan de Reus. La solució plantejada serà la creació d’una entitat de dret públic (EDP), que es formalitzarà en el segon semestre de l’any 2019».Aquesta «solució», segons detalla el propi document, tindrà forma d’«empresa de dret públic» i «assumirà tant l’activitat hospitalària com l’activitat d’atenció primària de Sagessa, que s’ofereix a la població de Reus, el Baix Camp i el Camp de Tarragona». Tal com fonts de Sagessa van confirmar al seu moment, aquest salt implicarà l’Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat de Cambrils, el CAP de Riudoms, el de Vandellòs i l’Hospitalet, el de La Selva i el Marià Fortuny de Reus. Posarà fi, així, a la branca sanitària de l’empresa municipal, que sí que mantindrà vius altres àmbits com residències de la tercera edat o escoles bressol.Així, explica el Departament de Salut en la resposta parlamentària. «el CatSalut assumirà tota la gestió i governança dels centres» i «la nova entitat garantirà en el seu òrgan de governança la representació de persones d’institucions rellevants del territori», entre les quals hauria de trobar-se igualment inclòs, segons va anunciar llavors Comella, l’Ajuntament de Reus. Salut no es pronuncia explícitament sobre la situació del CMQ en la resposta.L’entitat que es creï «es finançarà a través del concert sanitari amb el CatSalut i el personal se subrogarà a la nova entitat amb les mateixes condicions laborals que actualment ostenten». Això implica, tal com ja es va apuntar al seu moment, que la plantilla de l’Hospital Sant Joan no perdria el conveni propi, una de les històriques reivindicacions dels treballadors. «Actualment», amb tot, «no existeix cap projecte d’estatuts per la nova entitat de dret públic», precisa la resposta al Parlament. Aquesta també fa referència al dèficit del 2017, de 3.182.092 euros i que va donar lloc a una nova causa de dissolució –la tercera de consecutiva per al Sant Joan– que haurà resultat finalment remoguda a través de 3,1 milions d’euros dels fons de reserva de Gecohsa. El pas, que va ratificar-se fa pocs dies en Junta General de l’Hospital de Reus, havia assegurat el govern no repetir-lo després d’haver-lo executat anteriorment.La nova fórmula de gestió «es materialitzarà», diu la resposta, «després de realitzar una avaluació de les empreses que formen la societat anònima municipal (SAM) de Reus». També en l’apartat purament econòmic, Salut assegura que «es garanteix que l’Hospital no entrarà en causa de dissolució per al 2018 ja que el possible dèficit es podrà corregir». I presenta la «proposta» de creació d’un ens públic que gestioni l’Hospital Sant Joan com «el recurs òptim per garantir el futur de l’Hospital i que aquest tingui un paper de lideratge sanitari al Camp de Tarragona».