El Forn Huguet crea un tortell de Reis infantil fet de carbó, xocolata i caramels

La recepta, pensada «per als més petits, que són els protagonistes», també porta llaminadures

Actualitzada 03/01/2019 a les 21:28

Amb motlles propis

El Forn Huguet comença el 2019 puntual a la seva cita amb les noves creacions pastisseres i, coincidint amb la celebració de Reis, ha elaborat un tortell adreçat als més petits de la casa. La recepta canvia les tradicionals fruites per figures de Melcior, Gaspar i Baltasar, hi afegeix llaminadures, bastonets nadalencs de caramel i un farciment de xocolata. Tot plegat «farà que els nens, que han de ser precisament els protagonistes de la festa, s’animin a menjar també aquest dolç que a molts no els agradava», explica Ramon de la Fuente, artífex del tortell.L’any passat, el Forn Huguet ja en va estrenar un altre de farcit amb crema de vermut. El nou, pensat per fer que nens i nenes es llepin els dits en aquest dia màgic, ja es pot encomanar a la pastisseria del carrer Alcalde Joan Bertran. El preu és de 19 euros i en surten entre sis i vuit racions. De la Fuente explica, però, que se’n poden fer, sempre sota petició, de mida una mica més gran o més petita.El tortell és íntegrament artesanal. També ho són les figures que representen els Reis Mags d’Orient –n’hi ha un total de sis, dos per cada rei per fer el tomb a tot el tortell–, que surten d’un motlle propi de la pastisseria. Estan fetes de xocolata blanca, xocolata amb llet i negra «per representar Melcior, Gaspar i Baltasar», diu De la Fuente. El millor, de tot, però, «possiblement sigui el farciment de xocolata». El pastisser insisteix en que «fins ara, el tortell de Reis el menjàvem els adults i, a l’hora de prendre’l, els nens sovint ja ni tan sols eren a taula». I diu que «porta alguns elements que no acostumen a ser els preferits, l’habitual fruita i algunes coses que, de vegades, per ser petits no ho aprecien i es tiren enrere». «Però, aquesta data està pensada per a ells, perquè gaudeixin», afegeix De la Fuente, que apunta que «per això també era important que poguessin participar de l’acte de menjar el tortell».Al Forn Huguet no han volgut deixar perdre cap detall al seu nou tortell infantil i, per això, «també hem buscat que fos molt acolorit». Les llaminadures que l’acompanyen «són amb motius nadalencs», com també ho són «els bastons de caramel, que de seguida recorden aquestes festes». El tortell porta carbó al centre. Aquesta darrera creació quedarà incorporada, així, a l’ampli catàleg del Forn Huguet, que continua creixent un any rere l’altre, amb cada festivitat.