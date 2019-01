Una dotzena de persones refugiades són els patges de Baltasar

Vénen de Camerun, Mali o Sudan, viuen al centre del CCAR a Reus i esperen «amb nervis» la nit del 5

Actualitzada 03/01/2019 a les 11:52

A Almoster, també

Una dotzena de persones refugiades recullen aquests dies, com a patges de Baltasar, els desitjos dels més petits en forma de cartes adreçades al tercer dels Reis Mags d’Orient. Ho fan per torns. La gran majoria han arribat a la ciutat després d’haver desembarcat del vaixell Open Arms, tot i que alguns altres hi han fet cap a través de la frontera sud. Vénen de Camerun, Guinea Conakry, Costa d’Ivori, Mali, Burkina Faso i Sudan, però són veïns de Reus, on viuen al centre gestionat per la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR). I s’han animat a prendre part de l’acord que l’entitat ha signat amb Cultura de l’Ajuntament per tal que Baltasar –la tretzena persona que hi participa, i que sortirà durant la Cavalcada la nit del 5 de gener– i la seva cohort siguin, aquest 2019 sí, de veritat.Fonts de la CCAR expliquen al Diari Més que «de moment, s’ho estan passant molt bé i van descobrint una activitat que és nova per a ells perquè, en general, no coneixien aquesta tradició dels Reis d’Orient. Estan impressionats pel desplegament de vestits i carrosses, i per tot el que ho envolta». Amb la recollida de cartes dels infants, que aquesta setmana té lloc als jardins de la Casa Rull, «s’estan preparant pel gran dia, que és dissabte. I estan una mica nerviosos, però bé». Ahir, membres de la CCAR van acompanyar-los en la primera presa de contacte amb els nens «perquè, com que alguns encara no dominen del tot l’idioma, poden necessitar alguna traducció».Baltasar és un dels Reis Mags més estimats i els joves refugiats que donen vida als patges, i que també encarnaran el mateix rei, «ja han pogut comprovar que és un rol molt important. Tenir aquest paper central alguns dies afavoreix molt la integració a la ciutat i, en general, a la societat. La cultura sempre ajuda en aquest aspecte». La participació en la recollida de cartes i la Cavalcada de Reis «ha estat voluntària». No totes les persones que viuen al centre de la CCAR a Reus són de pell negra i, per això, «hi han pres part els que sí que es corresponien amb el color de Baltasar. La majoria han dit que sí que estaven disposats i estan ara molt il·lusionats».La Cavalcada de Reis de Reus tindrà enguany un rei negre de veritat com a resposta a la campanya engegada setmanes enrere per Casa Nostra, Casa Vostra. Baltasar, a més, també serà de veritat a Almoster, gràcies a la col·laboració d’una altra persona refugiada del centre del CCAR a Reus.