Reus Transport congela totes les tarifes aquest 2019

Enguany també es farà efectiva la renovació de la flota d'autobusos

Actualitzada 03/01/2019 a les 13:24

Bitllet senzill - 1,25 euros

Bitllet senzill servei especial Aeroport de Reus - 3,00 euros

Targeta de 10 viatges, T-10 - 7,90 euros

(Multipersonal, 10 viatges en un període màxim de 3 mesos, aquest preu suposa un descompte del 37% en relació al bitllet senzill)

Targeta T-Mes - 29,50 euros

(Unipersonal, viatges il·limitats en el termini màxim d'un mes)

Targeta 10/30 - 6,85 euros

(Unipersonal, 10 viatges amb un interval de 30 dies, amb un descompte respecte al bitllet senzill del 45%)

Tarjeta 365 - 265,50 euros /any

(Unipersonal, permet fer viatges il·limitats durant tot l’any)

T-Mes Famílies Nombroses / Fam. Monoparentals Règim general - 23,60 euros

(Títol de transport unipersonal que permet fer viatges il·limitats en el termini màxim d'un mes. Estrenada el 2016)

T-Mes Famílies Nombroses / Famílies Monoparentals Règim especial - 14,75 euros

(Aquest títol de transport unipersonal permet fer viatges il·limitats en el termini màxim d'un mes. Estrenada el 2016)

Els preus dels serveis de Reus Transport no variaran aquest 2019, ja que l’empresa municipal ha decidit congelar les seves tarifes. D’aquesta manera el bitllet senzill continuarà valent 1,25 euros, el mateix import des de 2013; la T10, l'abonament més utilitzat, continuarà costant 7,90 euros i el bitllet especial a l'Aeroport es manté en 3 euros.El regidor d’Urbanisme i president de Reus Transport, Marc Arza, també ha recordat que enguany es farà efectiva la renovació de la flota de busos «per millorar el servei», «aposta que s’acompanya de l’esforç per mantenir les tarifes un any més, tant del bitllet senzill com de tots els abonaments».La relació de títols de transport i targetes de Reus Transport per a 2019 és la següent: