Reus commemora final de Guerra Civil amb activitats a les seves biblioteques

L’Arxiu Municipal i l’Institut Municipal Reus Cultura també han preparat diversos actes

Actualitzada 03/01/2019 a les 15:19

Reus commemora el final de la Guerra Civil amb diverses activitats organitzades a les seves biblioteques amb el títol 'Fem memòria', segons informa el consistori.Les biblioteques se sumen així als actes organitzats per l'Arxiu Municipal i l'Institut Municipal Reus Cultura per commemorar el final de la Guerra Civil.Durant aquest mes i el següent, la Biblioteca central Xavier Amorós i la Biblioteca Pere Anguera programen activitats sobre aquesta efemèride històrica.Així, es programen exposicions com 'Fem Memòria: 75è aniversari de la Batalla de l'Ebre', organitzada pel Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre.Del 14 de gener a l'1 de febrer, podrà veure's 'Això era i no era: Maria Aurèlia Capmany entre nosaltres', una aproximació a la personalitat de l'autora 100 anys després del seu naixement.La mostra és una creació de la Casa de les Lletres de Tarragona que és itinerant i recorrerà tot Catalunya a través del Servei de Biblioteques de la Generalitat i la Institució de les Lletres Catalanes.