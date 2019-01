La PAH reclama un habitatge digne per a una família amb set nens

El sostre del pis que ocupaven ha acabat cedint

Actualitzada 03/01/2019 a les 20:43

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) a Reus denuncia la situació d’una família formada per mare, pare i set fills que, des de fa set anys, ocupa de manera irregular un habitatge «perquè no tenien cap altra alternativa». Recentment, però, el sostre del pis, localitzat al carrer Sant Vincenç, ha cedit. Des de la PAH expliquen que els nou membres de la família han de dormir a una mateixa habitació i que «quan plou, dormen al replà de l’escala perquè l’habitatge s’inunda». Ni el pare ni la mare tenen feina. La PAH posa de manifest la «vulnerabilitat de la família» i demana «que l’Ajuntament els reallotgi a un lloc digne».Sempre segons la versió de la PAH, la família ha estat atesa en els darrers anys per Serveis Socials però «no tenen targeta per recollir aliments a Cáritas o a la Creu Roja». Els fills «són menors d’edat» i el sostre de l’habitatge va començar a cedir «un dia mentre la mare banyava les nenes». La PAH assegura que no reben ajuts i no disposen d’aigua corrent, i que qui els estaria donant en l’actualitat un cop de mà per proporcionar-los aliments i algunes altres coses seria el pare de la dona.Des de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca expliquen que a la família «li van oferir una pensió» però valoren que «aquesta no és la sortida. Ja hi ha dues famílies més en una pensió i això és un pedaç que no volem. Ens fan falta solucions reals». Per això, demanen «que l’Ajuntament es posi les piles i aconsegueixi pisos per a aquestes situacions, que es donen repetidament des de fa anys i no es veu que hi hagi cap solució per a aquests temes».