El polilleuger Cèlia Artiga projecta un espai per a la socialització del veïnat

Les voreres del carrer Mont Caro i dels jardins Tirant Lo Blanc s’ampliaran i a la zona s’ubicaran elements de joc i un aparcament per a bicicletes

Actualitzada 02/01/2019 a les 20:50

Diferents disciplines

L’Escola Cèlia Artiga estrenarà, al llarg del 2019, un polilleuger de 2.245 metres quadrats de superfície. La seva construcció generarà, de retruc, noves zones per a diferents usos, tal com reflecteix el projecte. Una d’elles quedarà ubicada entre la façana lateral del polilleuger i els jardins Tirant Lo Blanc, amb la voluntat de crear «espais de socialització per a la gent del barri que utilitzi l’equipament fora de les hores de classe». En aquest punt, que exercirà de vincle entre el mateix polilleuger, la pista i el jardí, «es proposa una plantació i una zona de jocs».El projecte també contempla canvis al carrer Mont Caro. En detall, hi ha previst ampliar i renovar l’actual vorera «cedint espai a la ciutat». El mateix passarà en un àmbit adjacent als jardins de Tirant Lo Blanc, que «igualment es cedeix a la ciutat». Tota la llargada del polilleuger quedarà pavimentada amb panot i la il·luminació actual es mantindrà tal com es troba.El polilleuger té com a objectiu «millorar les condicions de confort de la pista descoberta i dels vestidors amb què compta l’Escola Cèlia Artiga per a gaudir de millor qualitat esportiva de l’alumnat, a la vegada que es propicia l’esport al barri i es fa més útil i eficaç l’equipament, integrant-lo a l’activitat de la zona». L’ús social dels nous polilleugers –tant aquest com el de l’Escola Joan Rebull– seguirà la línia dels que ja existeixen, és a dir, amb una distribució de tres franges horàries diferents: horari escolar (destinat a activitats docents pròpies del centre escolar o, puntualment, de centres escolars propers), horari extraescolar (de dilluns a divendres al migdia i en horari correlatiu a l’escolar a la tarda, també per a competicions escolars els dissabtes al matí) i un horari social d’ús esportiu per a projectes i programes municipals, entitats esportives, veïnals i activitats d’esport per a tothom (de dilluns a diumenge).La pista del polilleuger, que farà 22x44 metres, estarà equipada per a la pràctica del bàsquet, el voleibol, el futbol, l’hoquei i el patinatge i, per això, disposarà de cistelles i porteries, entre altres elements. Sobre les graderies de formigó prefabricat que es generaran es proposa ubicar uns seients de plàstic sense respatller. A la zona d’urbanització exterior s’instal·larà, igualment, nou mobiliari. Aquest inclourà un punt d’aparcament de bicicletes, papereres i bancs.Els polilleugers són una aposta per cobrir la ciutat d’instal·lacions esportives de proximitat i facilitar la pràctica esportiva de tots els col·lectius. Aquests equipaments tenen com a finalitat respondre a les necessitats escolars, tant pel que fa a les activitats docents d’educació física com a les activitats extraescolars esportives. La construcció del polilleuger de l’Escola Cèlia Artiga és fruit de l’acord entre el govern i el grup municipal del PSC per destinar el gruix del romanent de la liquidació dels comptes municipals de 2017 a la construcció de dos equipaments similars –aquest i un altre a l’Escola Joan Rebull– amb una inversió aproximada d’1.215.000 euros per a cada un dels pavellons. Les obres de construcció del polilleuger de l’Escola Cèlia Artiga han sortit a concurs, en detall, amb un pressupost d’1.321.351 euros IVA inclòs i un any de durada del contracte.