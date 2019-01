El noi de 15 anys es va presentar dimecres a la comissaria de la Guàrdia Urbana

Actualitzada 03/01/2019 a les 17:20

Una dona ha estat detinguda aquest dimecres per la Guàrdia Urbana de Reus per un presumpte delicte de violència en l'àmbit de la llar. El seu fill, senegalès i de 15 anys, es va presentar ahir a la comissaria amb lesions al canell explicant que l'autora hauria estat la seva mare.Els agents van contactar amb la dona, la qual va ser detinguda un cop es va personar a la comissaria com a autora d'un presumpte delicte de violència en l'àmbit de la llar. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del cas.