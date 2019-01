Crema un contenidor de brossa al raval de Sol i Vista

Els Bombers s'han desplaçat amb una dotació

Actualitzada 03/01/2019 a les 20:30

Un contenidor de la brossa ha cremat aquest dijous al raval de Sol i Vista. Bombers de la Generalitat han rebut l’avís per l’incendi prop de les cinc de la tarda. Fins al lloc dels fets s'ha desplaçat una dotació que ha treballat durant aproximadament 30 minuts en l’extinció de les flames. El contenidor era de superfície i individual, no formava part d’una illa, fet pel qual l’afectació ha resultat mínima. Aquest no ha estat l’únic foc d’aquestes característiques que s’ha donat a Reus en els últims dies. El passat 23 de desembre, fins a vuit contenidors van cremar en tan sols 15 minuts al municipi. Bombers van rebre l’avís pels primers dos a les 2.26h a Carles Riba. Sis minuts més tard, a les 2.32h, novament entrava una alerta al cos d’extinció per incendi en un contenidor al carrer Montserrat. I, finalment, a les 2.40h, cremaven fins a cinc contenidors més.