A presó per robar diners a una dona apuntant-la amb una pistola simulada en un caixer de Reus

L’individu comptava amb la col·laboració d’una còmplice que feia tasques de vigilància a l’exterior mentre ell sostreia 150 euros a la víctima

Actualitzada 03/01/2019 a les 13:46

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Reus van detenir, el passat dimarts, un home i una dona, de 31 i 25 anys, de nacionalitats francesa i espanyola respectivament, tots dos veïns de Reus, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb intimidació. En concret, l’home va robar 150 euros a una dona en un caixer de Reus tot intimidant-la amb una pistola simulada, mentre la seva còmplice feia tasques de vigilància a l’exterior. El jutge va decretar ingrés a presó per ell i llibertat amb càrrecs per a ella.Els fets van tenir lloc al barri Pastoreta cap a les 15.30 hores de dimarts, quan la víctima va entrar en una sucursal bancària per anar al caixer automàtic. Mentre una dona vigilava a l’exterior, un home va accedir darrera de la víctima i la va intimidar mostrant-li una pistola. D’aquesta manera, el lladre va aconseguir que aquesta tragués 150 euros i li donés. Tot seguit, l’home i la dona es van repartir els diners i van fugir.Diverses patrulles dels mossos van arribar ràpidament al lloc i van fer recerca delsautors amb ajuda d’uns testimonis i amb la informació que va aportar la víctima. Així, una patrulla va localitzar primer la dona al barri Hospital i, minuts més tard, a l’home al barri Fortuny.Els agents van escorcollar l’home i li van trobar en una butxaca de la jaqueta una pistola simulada de color negre i platejada. Aquesta coincidia amb la utilitzada pel detingut per cometre el robatori. Els dos detinguts van ser traslladats a la comissaria de Reus i en l’escorcoll previ a la seva entrada a garjoles, els agents els van localitzar 40 euros a ell i 100 euros a ella.Els detinguts, amb un antecedent policial cadascú, van passar ahir a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus i el jutge va decretar ingrés a presó per a l’home i llibertat amb càrrecs per a la dona.