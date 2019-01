Una nova carrossa desfilarà en la Cavalcada de Reis de Reus

El recorregut arrencarà a les 19h des del carrer Ample

Els Reis d’Orient ja estan a punt per portar els regals dels nens i nenes de Reus. Ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran el proper dissabte, 5 de gener, a les 16.30h a la plaça d’Anton Borell, on els infants reusencs els podran donar la benvinguda. La recepció, que comptarà amb un cor de nens i nenes i la Banda Pare Manyanet, serà presidida per l'alcalde, Carles Pellicer i la regidora de Cultura, Montserrat Caelles. Tot seguit, els Reis es desplaçaran fins l’Hospital Sant Joan on aniran a visitar els nens que estiguin ingressats i també a tots els avis del centre sociosanitari.A les 19h començarà al carrer Ample la Cavalcada, que enguany arriba amb una novetat. De les 8 carrosses que en prendran part n’hi ha una de nova, , feta amb la col·laboració de les Brigades Municipals, que representa l’oficina de distribució de les cartes amb la inclusió de tots els barris de la ciutat. La Cavalcada recorrerà diversos carrers fins arribar a l’Ajuntament, on els Reis podran recollir les claus màgiques de la ciutat.El recorregut de la cavalcada será el següent: Carrer Ample, avinguda Prat de la Riba, avinguda president Companys, carrer de Sant Joan, el tomb de ravals, carrer de Salvador Espriu, carrer de l’Amargura i en arribar a la plaça del Pintor Fortuny, només els Reis damunt les bigues romanes i el seu seguici baixaran pel carrer de Llovera fins a la plaça del Mercadal.Aquest any, i amb motiu dels treballs de remodelació de la plaça de la Sang, la comitiva reial passarà per aquest indret de la ciutat, però estarà tallat l’accés al públic, per motius de seguretat.Un cop a l’Ajuntament, sortiran al balcó per saludar als nens i nenes de la ciutat i agafar forces per la llarga nit que els espera. L’alcalde i el regidor de Cultura i Joventut són els encarregats de lliurar les claus de la ciutat als Reis.Cal recordar que enguany es llençaran 6.000 quilos de caramels, 2.000 més que l’any passat, tots sense gluten perquè ningú es queda sense.Els col·lectius ciutadans que col·laboren amb la Cavalcada de Reis són Llops Teatre, Bravium Teatre, Amics del Cavall de les comarques de Tarragona, Amics de la Moto, Aeroclub de Reus i la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. També hi col·laboraran Protecció Civil, la Creu Roja, Brigades Municipals, Guàrdia Urbana, FCC i AMERSAM. En total, la xifra de participants a la cavalcada supera les 400 persones.