Sol i Vista es queda a les fosques a poques hores de les campanades

El veïnat sosté que el nou cablejat soterrat està afectant uns transformadors

Actualitzada 01/01/2019 a les 20:36

Incidència resolta a Blancafort

Els veïns dels quatre carrers de Sol i Vista afectats, des de fa setmanes, per baixades de tensió i talls de llum no s’han oblidat dels problemes amb l’electricitat tampoc la Nit de Cap d’Any. Una de les persones que pateix la situació, Susana Infantes, explicava el 31 de desembre al Diari Més que, a dos quarts de vuit del vespre, les noves caixes de llum instal·lades prop de casa seva «han començat a fer soroll i ens hem quedat a les fosques». L’enllumenat públic sí que va tenir en tot moment subministrament.Operaris d’Endesa, explica Infantes, van desplaçar-se al lloc a les vuit, van restablir la llum «i ens han dit que hi ha uns fusibles que s’espatllen i en posaran uns de nous». Els mateixos operaris, tal com apunta la veïna, «expliquen que el problema ve dels cables que van posar sota terra amb les obres i que afecten els fusibles, però que no hi ha diners per aixecar el terra». Seria aquest cablejat, tal com planteja el veïnat, el que provocaria les baixades de tensió. Els talls de llum abasten el raval de Sol i Vista i els carrers Entença, Almirall Requesens i Roger de Llúria. L’Ajuntament ha invertit recentment en aquesta zona uns 639.978 euros per remodelar-la, i preveu una segona intervenció per valor de 196.889 euros al carrer Roger de Llúria.A Blancafort, on havien registrat microtalls, expliquen que «era una peça de la línia de Riudoms que ocasionava el problema i no hi havia forma de trobar-la», i que ara sembla resolt.