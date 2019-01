Mantenir l'antiga seu de la Seguretat Social buida costa 11.200 euros l'any

L’Estat intenta sense èxit desfer-se de les dependències que van quedar tancades amb el trasllat a la plaça Gandhi l’any 2016

Actualitzada 01/01/2019 a les 20:16

Interès de l’Ajuntament

El Ministeri de Treball gasta, cada any, fins a 11.179 euros en despeses derivades del manteniment de l’antiga seu de la Seguretat Social, ubicada als baixos dels números 4-8 del carrer Bertran de Castellet i buida des que els serveis que acollia es traslladessin al nou edifici de la plaça Gandhi. Un moviment, aquest, que va produir-se al desembre del 2016. L’immoble, que acumula per tant 24 mesos tancat i sense activitat, va intentar subhastar-lo l’Estat aquest passat mes de setembre, sense èxit. El preu de sortida era d’uns 334.000 euros i no es va registrar cap oferta.Sobre el mateix espai, que consta de 750 metres quadrats, hi ha previst posar en marxa un segon procediment de subhasta, sense data pública ara i probablement per un import més baix. Mentre no se n’aconsegueix desprendre, però, Treball inverteix prop de 1.000 euros al mes en els baixos, el que considera «l’import mínim per mantenir l’edifici en perfectes condicions».El trasllat de personal i funcions a la plaça Gandhi, tal com explicaven en aquell moment fonts de la Subdelegació del Govern a Tarragona, va deixar l’espai de Bertran de Castellet, on fins llavors es localitzaven les oficines de l’Administració i de la Unitat de Recaptació Executiva, «sense ús i adscrit al patrimoni de la Seguretat Social». El Ministeri va iniciar al febrer del 2018 les gestions pertinents per conèixer-ne el valor i posar-lo a la venda. En la resposta a una pregunta formulada al Congrés pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’Estat precisa que, dels 11.179 euros anuals que s’endú la seu en desús, un total de «3.745 euros corresponen a tributs municipals, IBI i taxa de la brossa». I recorda que «en no ser necessari aquest immoble per al desenvolupament de les funcions pròpies de la Seguretat Social, sobre la base dels principis d’eficiència, transparència, concurrència i objectivitat en la gestió patrimonial, va incoar-se el procediment per a la seva alienació mitjançant subhasta pública que va celebrar-se el 26 de setembre del 2018 i que va ser declarada deserta el 10 d’octubre a causa de la no presentació de licitadors». Per l’antiga seu «està prevista la celebració d’una segona subhasta», afegeix.En la mateixa pregunta, ERC demana si l’Estat «ha parlat amb l’Ajuntament per a la possible cessió o traspàs» d’aquests baixos de 750 metres quadrats. La resposta apunta que «d’acord amb la normativa patrimonial, els béns immobles que formen part del patrimoni de la Seguretat Social podran ser cedits en ús per al compliment de les seves finalitats i quan se n’acrediti la conveniència», fet que «actualment no es compleix per estar prevista la seva alienació» en una segona subhasta. Amb tot, detalla el text, «cal indicar que no es té constància que l’Ajuntament de Reus estigui interessat» en l’immoble, «ja que no s’ha adreçat a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)» per fer-hi arribar cap intenció en aquest sentit.La construcció de l’Oficina Integral de la Tresoreria General de la Seguretat Social (OISS) a la plaça Gandhi, que es va estrenar al desembre del 2016, va costar 3,9 milions. L’OISS va representar, ja lliurada l’obra, despeses afegides que van superar els 50.000 euros només durant el primer dels tres anys que va romandre enllestida i sense obrir.