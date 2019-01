En marxa el concurs per adjudicar la primera fase de construcció del Centre Social El Roser

La instal·lació ha d'ajudar a donar un impuls a les polítiques municipals d'atenció a les persones

Actualitzada 02/01/2019 a les 10:31

L'Ajuntament de Reus ha obert el concurs públic per a l’adjudicació del contracte d’obres de la primera fase de construcció del Centre Social El Roser, amb un pressupost de licitació de 454.903,37 euros i un termini d'execució de 10 mesos a comptar des de la data d'inici de les obres. Un cop completat, el centre donarà un impuls a les polítiques municipals d’atenció a les persones, i inclourà una cafeteria-menjador social, oberta a la ciutadania; un rebost solidari, punt de gestió i distribució de la xarxa d’aliments o dependències d’allotjament temporal per a situacions d’emergència. També hi haurà espais municipals, on s’hi traslladarà el servei del Pla Local d’Inclusió Social i on s’hi ubicarà la seu social de l’associació de veïns dels Xalets Quintana; a més d’aules i sales de reunions.L’execució de les obres es farà en dues fases. Ara se’n licita la primera, que inclou la rehabilitació del cos nord i part del cos intermedi per allotjar els serveis de recepció i acollida, menjador social/cafeteria i cuina, rebost solidari i punt de gestió i distribució de la xarxa d’aliments. També inclourà les obres de coberta i façanes directament vinculades.El projecte arquitectònic planteja la rehabilitació d’edifici, format per tres blocs diferenciats, i cadascun d’ells amb un programa totalment diferent: un inclou la zona de cafeteria/menjador social, cuina i emmagatzematge d’aliments de la cuina; el segon, el rebost solidari, el punt de gestió di distribució d’aliments i el servei acollida de les persones sense sostre; i el tercer, les oficines d’administració i de l’associació de veïns del barri.