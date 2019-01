El Parc de Nadal, punt de votació dels Pressupostos Participatius 2019

A partir d’avui és possible triar entre 57 projectes

El Parc de Nadal de Reus, el més veterà de la demarcació, avança en la seva 40a edició amb el talent i la creativitat com a eixos temàtics. A més, la participació ciutadana té un protagonisme especial amb motiu de l’inici del procés de Pressupostos participatius 2019 avui, quan al mateix Parc ja es podran conèixer i votar tots els projectes seleccionats en aquesta convocatòria. Fins a 60 entitats despleguen activitats a FiraReus fins el 4 de gener.El Parc de Nadal 2018-2019 també suposa un escenari molt adequat per recordar al conjunt de la ciutadania la vigència d’un nou procés de Pressupostos participatius 2019, que permetran a la ciutadania decidir directament com s’invertiran 750.000 euros del pressupost municipal d’inversions.L’estand per als Pressupostos participatius al Parc de Nadal informa de tots els projectes que han passat a la fase final i que a partir d’avui, dia 2 de gener, es poden votar allà mateix o bé a través del portal virtual específic. De fet, aquest Parc de Nadal es portaran a terme dos actes vinculats als Pressupostos participatius avui i demà. Als Pressupostos participatius 2019 es podrà votar entre un total de 57 propostes diferents.Amb motiu de l’inici de la fase de votacions, la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència organitza un acte de votació que tindrà lloc avui a les 18:30h a l’estand de la regidoria al Parc de Nadal, on hi haurà disponible tota la informació dels 60 projectes que es poden escollir. Estan convidades a votar totes les persones majors de 14 anys empadronades a Reus. Les 25 primeres persones que s’acostin a l’estand a votar seran obsequiades amb dues polseres de Visit Reus. Demà 3 de gener, a les 18:30 h al Teatret del Parc de Nadal es presentaran a la ciutadania dos dels projectes que van sortir escollits en els Pressupostos 2018: el Parc de les Famílies i d’Elements Adaptats als Parcs Infantils.