Crema l'habitació d'un habitatge a Mas Pellicer

Actualitzada 02/01/2019 a les 10:00

Incendi d'una xemeneia a Arbolí

L'habitació d'un habitatge va cremar ahir dimarts 1 de gener al barri Mas Pellicer de la ciutat de Reus. En el servei hi van treballar tres dotacions dels Bombers i el foc només va provocar danys materials.Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 16.44h que s'havia produït un incendi en un domicili al carrer Mas Pellicer, al barri de Reus que porta el mateix nom. Les flames van cremar completament una habitació i sortosament no hi va haver ferits. Tres vehicles terrestres dels Bombers de la Generalitat es van traslladar al lloc i van poder extingir el foc en prop de mitja hora.Per altra banda, els Bombers de la Generalitat també van haver d'actuar en un incendi en una altra localitat del Baix Camp abans que acabés el primer dia de l'any. El cos va rebre l'avís a les 23.33h que s'estava produint un incendi en una casa situada a la plaça de la Font del municipi d'Arbolí. El foc va cremar únicament la xemeneia de l'habitatge i va ser apagat per diverses dotacions dels Bombers.