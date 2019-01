Augmentaran l'enllumenat de la plaça de Villarroel per facilitar la circulació

No fa massa van finalitzar les obres de reordenació del trànsit, però encara hi falten algunes intervencions per acabar de reformar aquest espai

Actualitzada 01/01/2019 a les 21:24

Una rotonda convencional

Més seguretat per als vianants

La plaça d’Antoni Villarroel de Reus viurà més reformes durant aquest any que ara comença. Tot i que la part més important de les modificacions que havia de patir aquest espai de la ciutat, ja va finalitzar la passada tardor, encara hi falten un seguit d’intervencions per acabar de rentar-li la cara, i per millorar la circulació, tant de vianants, com de conductors a la zona.Segons va afirmar l’alcalde de Reus a finals d’aquest desembre, a la plaça d’Antoni Villarroel, l’espai que uneix el trànsit que ve des del carrer del Batan, del carrer d’Eduard Toda, de l’avinguda de Pere el Cerimoniós, del carrer de Cambrils i de la riera d’Aragó, encara li falten algunes intervencions per quedar definitivament reformada, però la més important, és l’augment de l’enllumenat, ja que, tot i tractar-se d’un dels punts propers al centre de la ciutat més importants en volum de trànsit de vehicles, és encara un espai fosc pel que fa a la il·luminació artificial, i aquest aspecte, segueix dificultant la circulació.A banda de l’augment de l’enllumenat a la plaça, també hi ha previst que es renovi l’enjardinament, i la creació de més passos de vianants. Per aquest motiu, es preveu que s’augmenti l’enllumenat de la plaça de Villarroel, per donar encara més fluïdesa al trànsit, i per garantir, encara més, la seguretat dels vianants.Tot i que l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, no va especificar quants punts de llum s’havien d’acabar incorporant a la zona, sí que va voler deixar clar, que sobretot, la reforma de l’enllumenat d’aquesta plaça havia d’anar, sobretot, destinat a facilitar la circulació per aquesta.La reforma de l’organització de la circulació que va acabar el passat més d’octubre, va servir per facilitar la incorporació de la gran densitat de vehicles que transiten per aquesta plaça en les hores punta, ja que amb el sistema anterior, en alguns punts es generava massa congestió.Les obres, que havien començat el passat mes de juliol, van servir per substituir els dos semicercles que formaven la plaça i que dividien el trànsit generant dos punts complicats d’incorporació, des del carrer del Batan i el d’Eduard Toda, i des de l’avinguda de Pere el Cerimoniós, i es va crear una rotonda convencional, sota la illeta que marca el final de la riera d’Aragó. A més, actualment, els vehicles que arriben des del carrer d’Eduard Toda, ara s’han d’incorporar primer al carrer del Batan, donant prioritat a aquests últims.La nova organització del trànsit permet un funcionament més convencional de la rotonda central, i amb més punts d’enllumenat, els passos de vianants que hi ha a la plaça de Villarroel, quedarien més ben senyalitzats, i augmentaria la seguretat, tant per als vehicles com per a les persones que hi circulen a peu.