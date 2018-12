Una avaria a la facturació reté prop de 700 passatgers a l'Aeroport

La boira d’Alguaire obliga a reprogramar 5 vols britànics a Reus, que frena les sortides tot el matí per un problema a l’hipòdrom

Actualitzada 30/12/2018 a les 21:49

Estadístiques d’hivern

Entre 600 i 700 passatgers van quedar atrapats ahir al matí, durant algunes hores, a l’Aeroport de Reus a conseqüència d’una avaria registrada en un dels hipòdroms, els mecanismes de cintes que traslladen les maletes des de l’interior de la terminal fins al punt on són carregades als avions. Es tracta de viatgers de quatre vols que havien d’enlairar-se des d’Alguaire i que, per la intensa boira, ho van fer finalment reprogramats a l’Aeroport de Reus. L’avaria va afectar la sortida d’enllaços amb Bristol (FlyBe), Londres Gatwick i Manchester (Thomas Cook), i Londres Stansted (Jet2.com), l’operativa britànica del touroperador Nielson vinculada a la pràctica de l’esquí i que des d’aquest hivern també admet turistes fora dels paquets de neu.Els passatgers que, en aquestes mateixes aeronaus, aterraven –en moviments igualment traslladats a Reus per les complicades condicions climatològiques de Lleida– no van resultar perjudicats per la situació, que tampoc no hauria tingut repercussió directa sobre un cinquè enllaç, amb Birmingham (FlyBe), en horari de tarda.A l’interior de la terminal de sortides de l’Aeroport de Reus van formar-se llargues cues de passatgers que esperaven la reparació de l’hipòdrom per poder facturar els seus equipatges, habitualment voluminosos per contenir material d’esquí. Fonts d’Aena confirmaven ahir al Diari Més la incidència al sistema de cintes i les demores que aquesta va generar. En detall, el vol a Bristol que havia d’enlairar-se a les 9.10 ho va fer finalment a les 12.36h, el que s’havia programat a Londres Gatwick per a les 10.20 va sortir de Reus a les 12.29h i el de Londres Stansted, previst d’inici per a les 10.30, va deixar enrere l’Aeroport a les 11.40h. L’enllaç amb Manchester va sortir a les 12.07 i ho hauria d’haver fet, segons dades extretes del lloc web d’Aena, a les 10.30h.El moviment de viatgers entre ambdós aeroports per la reprogramacio dels vols va tenir lloc ahir per carretera, en autobús. Les mateixes fonts precisen a aquest rotatiu que la notificació dels canvis hauria estat enviada als usuaris el matí d’aquest diumenge 30 de desembre, quan s’hauria pres, de fet, la determinació de no operar des de Lleida. Concreten, també, que la reubicació dels enllaços es realitza sempre de manera més o menys àgil per la freqüència amb què la boira desplaça vols d’Alguaire, i que la reacció de l’Aeroport de Reus «s’ha gestionat tan ràpidament com a estat possible». Alguns viatgers, però, no haurien rebut informació sobre les cancel·lacions a Alguaire o ho haurien fet sense marge per aprofitar els autobusos. A Aena indiquen, també que, tot i que un cop a Reus «hi ha hagut un problema amb l’hipòdrom», la facturació per als viatgers «ha seguit funcionant a ritme més lent». Algunes altres fonts apunten el col·lapse d’un sensor per la humitat. Cada avió tindria capacitat per uns 180 passatgers.No és el primer cop que la mateixa operativa es desvia. El 23 de desembre ja es va posar en marxa aquest protocol. L’activitat vinculada a Alguaire, que es repeteix cada any, alimentarà les estadístiques de l’Aeroport de Reus en un tram final del 2018 on només acull una única ruta regular, la que opera Ryanair amb Londres Stansted. L’any passat, Territori va fixar en 7 milions d’euros les millores que s’haurien d’aplicar a Alguaire per volar amb boira i, en un informe parlamentari, recordava que «l’Aeroport de Lleida té un acord amb l’Aeroport de Reus pels dies de boira densa que fa que els passatgers arribin a la seva destinació sense retards i sense afectar els usuaris ni la seva logística».