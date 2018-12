Detecten la presència de porcs senglars a l'entorn del polígon Tecnoparc

Un animal de dimensions considerables va ser albirat divendres a la rotonda de Bellissens i altres dos havien aparegut morts a la zona al novembre

Actualitzada 30/12/2018 a les 20:46

Un porc senglar de grans dimensions ha estat albirat aquest divendres, a la rotonda de Bellissens, per un veí que hi circulava en cotxe, Alejandro Yeste. Yeste, que va enregistrar en vídeo l’episodi, relata que «el vam veure creuar la carretera a les set de la tarda, arribant a la rotonda quan veníem de Vila-seca». «Era un de sol i ens va passar a 50 metres, intentava trencar la tanca i travessar però no podia», explica, i recorda que no van tenir problemes «perquè, en estar a prop de la rotonda, havíem reduït la velocitat». Abans, «no n’havíem vist mai cap per aquí».Un altre veí, Eduardo Navas, va trobar dos porcs senglars a un dels carrers del polígon Tecnoparc al novembre. En el seu cas, eren més petits i estaven morts. «Sí que teníem constància d’altres animals, com ara guineus, però no de cap porc senglar», apuntava llavors Navas. La troballa els sobta a ambdós «per estar a tocar de la ciutat» i perquè «no deu ser habitual que apareguin en una zona urbana».