Cremen dos turismes a Reus

Les flames els van afectar per complet i cap persona va resultar ferida

Actualitzada 30/12/2018 a les 10:59

Dos turismes han cremat aquesta nit en diferents punts de Reus. El primer incendi s’ha produït quan faltaven quatre minuts per les onze. El servei d’emergències ha rebut l’avís d’un cotxe que cremava a la TV-7211, al terme municipal de Reus. Els Bombers han activat una dotació per extingir les flames, que han acabat cremant per complet el vehicle, on no hi havia cap persona a l’interior.El segon automòbil en cremar-se, també a la capital del Baix Camp, ha estat a la 1.40h de la matinada al camí de la Pedra Estela. Com en el cas anterior, els Bombers han activat una única dotació per apagar l’incendi que només ha causat danys materials, cremant per complet el cotxe.