Una agència secreta de defensa de la ciutat prova detectius a la Prioral

El Campanar de Reus acull per primer cop un escape-room adreçat a joves que vincula oci i patrimoni

Actualitzada 28/12/2018 a les 08:27

Una agència que està operant a Reus de manera secreta «per defensar la ciutat», i que ha rebut alguns currículums de detectius que volen incorporar-se a l’organització, selecciona personal mitjançant una sèrie de proves a l’interior del Campanar de la Prioral de Sant Pere. Vol «comprovar si realment serveixen» per fer les feines que se’ls encarregaran i per les quals «no tothom està preparat».És el fil argumental de l’escape-room que, ahir, va desplegar-se a aquest lloc emblemàtic i on van participar una vintena de joves, repartits en diferents equips i en un parell de torns «per jugar, de manera totalment lúdica, i amb una mica d’història del Campanar per assolir certs objectius».L’activitat, realitzada anteriorment als antics rentadors, es va portar a terme ahir per únic cop a aquest espai «molt estret i diferent, que ha fet simplificar el joc però no perdre dinamisme». «És una altra forma de conèixer el Campanar sense treballar-lo directament», explica Joan Velasco, membre d’Ans Educació que organitzava aquest escape-room. El format gaudeix darrerament d’una gran tirada entre el jovent i Velasco valora que «està molt de moda. Li hem volgut donar el tomb i lligar-ho tot amb algun element patrimonial de Reus, tot i que sense cap pretensió pedagògica i amb la de passar una bona estona».No hi ha previsió d’implantar un escape-room permanent i vinculat a elements monumentals a la ciutat ara, però, «hi hauria demanda, la gent té ganes de descobrir i fer-ho jugant».