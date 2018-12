Acord per l'ERO de Virginias, que acomiadarà 68 empleats dilluns vinent

L’assemblea ha aprovat, per un vot de diferència, la proposta de l’administrador concursal

Actualitzada 27/12/2018 a les 20:15

Els subrogats, a Acrimont

El període de consultes per l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) a la fabricant de dolços reusenca Virginias ha finalitzat, el 21 de desembre, amb acord. La proposta formulada en aquest sentit per l’administració concursal es va sotmetre a votació en assemblea de treballadors, on va rebre llum verda per la mínima. Un total de 53 empleats van dir «sí» i 52 van posicionar-se en contra, tal com explica al Diari Més la graduada social i lletrada que representa un centenar de membres de la plantilla, Encarna Quirós.Les condicions fixades impliquen que els fins a 125 professionals que perdran el seu lloc de feina entre les plantes de Reus i Pardinyes –a l’empresa en són 162 però n’hi ha 37 que continuaran subrogats– rebin una indemnització de 25 dies per any –inicialment eren 20–, amb un topall de 12 mensualitats i un màxim de 360 dies. També es crearà un fons de 20.000 euros per la formació de les persones afectades per l’ERO, per tal que puguin reciclar-se. Tot plegat ho assumirà Virginias. Risi i Acrimont Investment en van comprar al juliol la unitat productiva, valorada en uns 5,1 milions d’euros.La disparitat de parers en l’ajustada votació sobre aquest acord ve donada, segons precisa Quirós, perquè les millores que el document comporta impliquen únicament empleats amb menys de 18 anys d’antiguitat, a conseqüència del sostre de 360 dies d’indemnització. La reivindicació d’aquesta part del col·lectiu, que representa un volum important de treballadors, passava per «30 dies per any amb un topall de 24 mensualitats, 720 dies». Una part rellevant dels professionals de la fabricant van signar el seu contracte a la dècada dels setanta. Molts hi porten treballant tota la vida.Dilluns, 31 de desembre, es materialitzaran els primers acomiadaments, que tenen lloc en el marc del procés concursal que travessa Virginias al jutjat mercantil número 1 de Tarragona. Aquest procés, amb tot, està obert, se centra ara en la fase de liquidació i la previsió és que no conclogui almenys en uns mesos. Seran 68 els treballadors que, a partir de la setmana vinent, deixin de formar part de la plantilla. Suposen gairebé la meitat dels acomiadaments. Les baixes ja s’han començat a signar. La resta fins arribar a 125 deixaran de pertànyer a Virginias el 28 de febrer. No ha estat possible, sosté Quirós, rescatar més subrogacions en les negociacions.Els 37 empleats que siguin subrogats passaran a Acrimont, segons apunta Quirós. L’altra empresa que va comprar la unitat productiva, Risi, «no en subrogarà cap». En aquests moments, tal com precisa la mateixa graduada social, tots els treballadors es troben fent feines, a excepció dels fixos discontinus que es cridaven per fer front a la campanya del torró, la qual no ha tingut lloc aquest 2018 per retards en la compra de la matèria primera. Part dels empleats elaboren galetes d’un encàrrec de gran envergadura realitzat a Risi.A partir de l’1 de març, Acrimont continuarà fabricant torrons des de la factoria de Reus però Risi s’endurà la producció de dolços probablement fora de Catalunya, diu Quirós. La situació planteja el dubte de si serà possible seguir produint a Reus únicament amb la limitada xifra de treballadors subrogats. La plantilla espera que es consumin els acomiadaments previstos per valorar si tira endavant accions d’algun tipus.El perfil de les persones que perdran el seu lloc de feina és el de «treballadors amb molta antiguitat, major de 50 anys que porten tota la vida dedicats a això i que ara se’n va al carrer». Alguns d’ells tindran possiblement l’opció d’una jubilació anticipada un cop completats els dos anys d’atur. Per a altres, però, la situació serà més complicada en no poder fer coincidir aquestes dues circumstàncies. En relació als 20.000 euros de formació que incorpora l’acord i que podrien ajudar a resoldre casos d’aquest tipus, Quirós explica que «una part del comitè d’empresa va voler introduir-la però és una mesura que a nosaltres ni ens anava ni ens venia perquè per part del Servei d’Ocupació també hi ha formació gratuïta» i diu que «volíem mesures de caràcter social que garantissin les cotitzacions prèvies a les jubilacions, però això no s’ha atès per part de l’administració».