Obre portes el Parc de Nadal de Reus amb la novetat de les activitats exteriors

27/12/2018 a les 21:05

El Parc de Nadal de Reus, que enguany arriba a la 40a edició, ha obert portes aquest dijous amb el Talent i la Creativitat com a eixos temàtics. A més, el bàsquet i la participació ciutadana tenen un protagonisme especial amb motiu de la Ciutat del Bàsquet Català 2019 i de l’inici del procés de Pressupostos participatius 2019 el dia 2 de gener, quan al mateix Parc ja es podran conèixer i votar tots els projectes seleccionats en aquesta convocatòria.La inauguració oficial ha anat a càrrec de l’alcalde, Carles Pellicer, i el regidor d’Esports, Jordi Cervera. L'acte ha servit també per presentar l’acord amb la Fundació del Bàsquet Català i la Federació Catalana de Basquetbol pel qual Reus serà la Ciutat del Bàsquet Català durant tot l’any 2019. La signatura de l'acord ha estat apadrinat pels exjugadors de bàsquet del FC Barcelona Audie Norris i Roger Esteller, que també han acompanyat la inauguració oficial del Parc de Nadal.Un total de 60 entitats, organismes i empreses participen activament al Parc de Nadal. Es tracta d’entitats esportives, de lleure, culturals, festives i de veïns, entre d’altres, que aportaran els seus coneixements a l’oferta del Parc de Nadal fins al dia 4 de gener.Com a fil conductor, totes les propostes buscaran estimular el talent natural i la creativitat que es troba a cada infant perquè desplegui les seves capacitats i habilitats de manera positiva.La ludoteca infantil, els tallers i les activitats esportives tornaran a omplir la majoria dels espais del recinte de FiraReus a Tecnoparc i es complementaran amb actuacions, cercaviles i zona d’atraccions exteriors.La gran novetat d’enguany és l'oferta d’activitats a l’exterior, que inclouran un passeig en ponis, gaudir d’un circuit de karts i d’un circuit de patinets elèctrics.L’edició d’enguany ocuparà la totalitat de l’espai cobert interior disponible de Fira Reus, més de 6.000 metres quadrats.El Parc de Nadal de Reus va néixer com una iniciativa de l’entitat Jove Cambra Internacional de Reus, en el marc de l’Any Internacional de la Infància declarat per la UNESCO l’any 1978.L’organització i coordinació del Parc correspon actualment a la societat municipal Reus Esport i Lleure SA, que s’encarrega de la logística, el muntatge i el suport a les entitats, institucions, organismes i empreses que hi participen.El Parc de Nadal 2018-2019 no augmenta les tarifes de les entrades (per a nens a partir de 2 i fins als 14 anys): l’entrada diària és a 5 euros; el bonus 5 a 22 euros; el bonus 10 a 40 euros i els tradicionals descomptes a per famílies nombroses i monoparentals, grups, persones amb discapacitat i titulars del Carnet Jove, que surten a 4 euros.El Parc obrirà les portes el dijous 27 de desembre fins al divendres 4 de gener, de 15:00 a 21:00 h, excepte el 31 de desembre que tancarà a les 20:00 h i l’1 de gener, que estarà tancat.