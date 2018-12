Fernández (PP) exigeix a Torra que comparegui al Parlament per les 21 propostes a Sánchez

El líder popular a Catalunya l'acusa d'evitar l'hemicicle i de prendre «decisions unilaterals»

Actualitzada 27/12/2018 a les 14:22

El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, exigeix la compareixença del president Quim Torra al Parlament perquè expliqui les 21 propostes presentades al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, la setmana passada. Fernández considera una «manca de respecte absolut» que Torra no hagi exposat els punts a l'hemicicle abans de lliurar-los a Sánchez. Segons el líder popular, el president «fuig constantment» del Parlament, que comparèixer-hi «no és la seva especialitat», i l'acusa de prendre «decisions unilaterals». Fernández ha fet aquestes declaracions aquest dijous a Reus en la presentació del candidat municipal a l'Hotel Gaudí, que va allotjar policia espanyola per l'1-O.Fernández ha agraït el paper de l'establiment per acollir els agents durant aquells dies, i que aquest dijous ha servit d'espai de presentació del candidat municipal a les pròximes eleccions municipals, Sebastià Domènech, actual portaveu popular a l'Ajuntament i que repeteix com a alcaldable popular.El president del PP a Catalunya ha anunciat que el partit demanarà la compareixença de Torra al Parlament pels 21 punts de la proposta d'acord. Creu que Torra, que no té «una majoria parlamentària sòlida», ho hauria d'haver presentat a l'hemicicle abans d'entregar-ho a Pedro Sánchez.«No s'ajusta al què ha de ser la dinàmica parlamentària democràtica de qualsevol societat normal», ha dit. «Però és la seva manera d'entendre la democràcia», ha afegit. A partir d’aquí, Fernández ha afirmat que tampoc combrega amb les propostes de l'acord que, fins ara, s'han fet públiques.«No s'ajusten en absolut a la realitat», ha manifestat. El líder PP nega que hi hagi un conflicte entre Espanya i Catalunya -i en canvi sí entre catalans- i que no hi ha cap necessitat d'una mediació internacional. «No té cap sentit, la mediació la necessitem a Catalunya», ha conclòs el president popular.En la mateixa línia, ha evitat opinar sobre el paper d'Íñigo Urkullu com a mediador entre els governs català i espanyol ja que, segons ha insistit, el conflicte es troba a Catalunya. D'altra banda, ha valorat positivament el pacte de PP, Cs i Vox a Andalusia i que hi calia un «canvi» després de 40 anys.