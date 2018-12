El rei Baltasar serà una persona refugiada arribada amb l'Open Arms

Un total de 25 nois acollits a Reus per CEAR-Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat participaran a la cavalcada, també com a patges

Una figura estimada

Persones refugiades acollides a Reus per CEAR-Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat donaran vida al rei Baltasar i als seus patges en la cavalcada dels Reis Mags d'Orient. Un acord entre l'Ajuntament i l'entitat facilitarà, tal com anunciava CEAR fa alguns dies a través d'un comunicat, que el tercer rei pugui, aquest 2019, ser un Baltasar de veritat, de pell negra.En els darrers anys, Reus havia mantingut encara la pràctica d'embetumar algú de pell blanca per realitzar aquest paper. La ciutat era l'última entre les grans ciutats de Catalunya que conservava la manera de procedir, que s'abandona ara coincidint amb la campanya impulsada per Casa Nostra, Casa Vostra perquè Baltasar deixés de ser pintat. Girona, l'altre municipi que embetumava el seu rei, va anunciar a mitjans de mes que no continuaria fent-ho. Al voltant de 450 persones integren la cavalcada de Reus. La tria dels reis que desfilen a la cavalcada es fa «per llista d'espera i qualsevol persona del municipi s'hi pot apuntar», explicava fa alguns dies la regidora de Cultura, Montserrat Caelles.Baltasar va deixar de ser negre a Reus cap al 2013, «quan el col·lectiu de senegalesos que col·laborava en aquest aspecte va perdre membres i va resultar difícil trobar qui ho volgués seguir fent». Alguns «han hagut de fer cua durant cinc anys» per sortir com a Melcior, Gaspar o Baltasar. Ara, Cultura recuperarà el rei negre de veritat amb la col·laboració de CEAR-Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.En el mateix comunicat, l'entitat mostrava el seu «entusiasme perquè una persona refugiada acollida a Reus faci el paper d'una figura tan estimada per molts nens i nenes. Alhora, suposa una mostra més de la inclusió de les persones refugiades a la localitat i del seu desig de participar de la vida reusenca». «La campanya llençada per Casa Nostra, Casa Vostra, ha reclamat als ajuntaments de Catalunya que les cavalcades comptessin amb un Baltasar de veritat i que no s'embetumés cap persona blanca. Reus s'afegeix a una llarga llista de municipis que han respost positivament a la crida per tenir un #BaltasardeVeritat», concloïa la nota.Seran 25 les persones que faran possible que Baltasar sigui de nou de pell negra a Reus, tal com va publicar ahir 3/24, almenys algunes d'elles rescatades pel vaixell Open Arms. Un farà de rei, cinc seran patges i 19 més acompanyaran les carrosses, segons precisava el mateix mitjà. Fonts municipals consultades pels detalls de l'acte van declinar pronunciar-se sobre aquesta qüestió, «igual que tampoc no es fa seguiment de la resta de reis de la cavalcada».Al voltant de 6.000 quilos de caramels volaran des de les carrosses durant la cavalcada dels Reis Mags d'Orient, que tornarà a sortir el proper 5 de gener del carrer Ample per realitzar la tradicional cercavila. Els dolços seran tous, elaborats sense gluten i resultaran, per tant, aptes també per a celíacs. Tindran almenys cinc sabors diferents, tots ells de fruites, i es fabricaran amb colorants naturals. En anys anteriors, la Cavalcada ja oferia caramels similars perquè ningú no hi hagi de renunciar.