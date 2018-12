El govern de l'Estat insta l'Ajuntament de Reus a complir la llei de banderes

Cs demana al Congrés penjar totes les ensenyes

El govern espanyol ha fet arribar un requeriment a l’Ajuntament de Reus perquè compleixi la llei de banderes. Així ho detalla en la resposta a una pregunta formulada al Congrés pel grup de Cs i que demanava si «pensa el govern d’Espanya dur a terme algun tipus de mesura per tal d’evitar que l’Ajuntament de Reus continuï incomplint la Llei 39/1981, de 28 d’octubre, per la qual es regula l’ús de la bandera d’Espanya i el d’altres banderes i ensenyes».Des de Cs ja van puntualitzar al seu moment que la pregunta s’emmarca en la campanya iniciada per denunciar situacions en aquest sentit a ajuntaments de Catalunya i que reclamava la col·locació de «totes les banderes», no només la d’Espanya. El grup també preguntava si «s’ha efectuat per part del govern d’Espanya algun tipus de requeriment en el passat per instar l’Ajuntament de Reus al compliment de la citada llei».En la resposta, el govern espanyol precisa que «a través de la delegació del govern a Catalunya i les corresponents subdelegacions, ja es van presentar requeriments als ajuntaments en ordre de complir les obligacions d’ús i exhibició de la bandera espanyola en els termes recollits a la Llei 39/1918, de 28 d’octubre» i recorda que el requeriment «suposa un mecanisme de resolució de conflictes entre Administracions Públiques previ a la via jurisdiccional, en el marc dels principis de cooperació». El palau municipal recull i mostra la bandera d’Espanya, i també la catalana, la de Reus i la d’Europa al saló de plens. Però, no ho fa a la façana, on tampoc no hi ha pals.