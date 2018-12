Comencen les obres per ampliar les terminals de l'Aeroport de Reus

L'operativa de Nadal, amb una sola ruta operada per Ryanair, preveu 1.890 passatgers entre el 20 de desembre i el 8 de gener

Actualitzada 26/12/2018 a les 21:53

Més metres i capacitat

Clam per la intermodal

La intervenció per ampliar les terminals d'arribades i sortides de l'Aeroport de Reus, pressupostada en 11,5 milions d'euros i que va ser adjudicada al juliol a l'empresa Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), ja es troba en marxa. Fonts d'Aena concreten al Diari Més que els primers treballs, que inclouran enderrocs i obres de fonamentació, avancen a les instal·lacions seguint el calendari inicialment previst, el qual fixa un termini d'execució de 22 mesos i la finalització del projecte per a l'octubre del 2020. L'actuació està inclosa com a inversió estratègica en el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) aprovat per al període 2017-2021. I permetrà la infraestructura incrementar la capacitat i acollir fins a 2.560 passatgers per hora.L'Aeroport de Reus tancarà el 2018 amb un balanç d'usuaris lleugerament superior al del 2017, quan va batre el rècord del milió de viatgers. A finals de novembre acumulava ja 1.030.813 passatgers, mentre que al global de l'any passat en va registrar un total d'1.018.889, un 2,1% per sota. Les mateixes fonts concreten que, en aquesta ocasió, el període de Nadal mourà únicament 1.890 viatgers repartits en 10 moviments entre el 20 de desembre i el 8 de gener. La xifra es correspon amb els vols comercials, tenint en compte que Ryanair va decidir a l'octubre cancel·lar la ruta a Eindhoven des de Reus –que hauria ofert fins a 84 vols– i mantenir-ne únicament la que connecta amb Londres-Stansted.Amb la reformulació de les instal·lacions, tal com van explicar des d'Aena al seu moment, la zona d'embarcaments de la terminal de sortides creixerà en 2.873,80 metres quadrats, la qual cosa representarà que la façana de l'edifici guanyi 12 metres lineals al costat aire i s'expandeixi cap al sud. Les portes, que actualment són 7, passaran a ser 12, i es remodelarà l'espai de filtratge i control de passatgers. L'enderroc de les dependències que ocupaven els agents de la Guàrdia Civil destacats a l'Aeroport ha obligat a reubicar els cossos de seguretat en barracons provisionals fins que no es completi la reforma. L'ampliació de la zona de sortides permetrà també oferir metres a l'espai d'oficines. D'aquesta manera, damunt de les portes d'embarcament hi haurà un segon pis dedicat a administració. El desplegament de l'edifici de terminals cap a l'est generarà un increment del desnivell de la terminal respecte a la pista. Aquest punt, tal com ha estat programat, se salvarà mitjançant unes noves rampes.Pel que fa a la terminal d'arribades, es millorarà l'actual espai de recollida d'equipatges mitjançant la incorporació d'una nova cinta. Això farà que, quan finalitzi la reforma, l'Aeroport de Reus disposi de tres cintes de recollida de grans dimensions, la qual cosa augmentarà la rapidesa de l'atenció. També s'ampliarà la zona dels serveis de seguretat i control i es crearà un nou edifici exterior d'accés restringit. Tot plegat implicarà que l'edifici aeroportuari també sigui més gran al nord, al lateral esquerre des de l'accés principal. Les instal·lacions tenen capacitat per acollir 1.800 passatgers per hora –900 en sortides i 900 en arribades– però, un cop culmini el projecte en seran fins a 2.560.Un dels aspectes més delicats en l'execució de les obres serà minimitzar l'afectació al normal funcionament de l'equipament. En aquest sentit, el director de l'Aeroport, Vicent Pallarès, detallava en una visita a l'octubre que les feines s'havien planificat en diverses fases, tot aprofitant els períodes vall de menys activitat a l'Aeroport –com el que es dóna en temporada d'hivern– i s'havia determinat la intenció de cuidar els detalls per evitar que els usuaris tinguessin cap problema a causa dels treballs.En relació a futures inversions vinculades a l'Aeroport de Reus, la Taula de l'Aeroport va acordar a mitjans de novembre exigir de manera unànime que comenci la planificació per la construcció de l'estació intermodal. La decisió arribava poc després de l'anunci del comissionat del Corredor del Mediterrani que havia desprogramat la materialització d'aquesta infraestructura. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha mantingut diferents reunions en els darrers dies amb representants del territori per treballar en aquest sentit. I el president de la Cambra de Reus, Isaac Sanromà, valorava el passat 20 de desembre com un «error històric» el nou plantejament del govern estatal de convertir la idea inicial d'estació intermodal en únicament un baixador.