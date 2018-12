Veïns de Sol i Vista pateixen baixades de tensió i talls de llum cada dia

Denuncien problemes amb l'electricitat al raval del barri i als carrers Almirall Requesens, Entença i Roger de Llúria, també durant la Nit de Nadal

Actualitzada 26/12/2018 a les 22:10

Tota la part antiga

«Baixades de tensió i talls de llum que ara són pràcticament cada dia» preocupen des de fa setmanes el veïnat d'almenys quatre carrers de Sol i Vista. La situació, la qual denuncien públicament després d'«haver-nos adreçat a Endesa i a l'Ajuntament moltes vegades i que no s'arregli», l'atribueixen alguns a «unes caixes de llum que es van instal·lar coincidint amb la reforma del barri i que, sovint, fan soroll i olor de cremat». Una de les veïnes, Susana Infantes, explica que «el problema vam començar a arrossegar-lo a l'octubre, quan ens van posar les caixes que havien de ser, segons ens deien, per donar subministrament a l'enllumenat públic». Durant el mes de desembre, però, «s'ha intensificat» i la Nit de Nadal «no vam tenir llum durant tota la tarda».Va ser «arran de la col·locació d'aquestes caixes», precisa Infantes, que «vam començar a patir baixades de tensió i talls de llum. De vegades només funcionen algunes làmpades, hi ha estones del dia que els endolls no van i hem de desconnectar els electrodomèstics per por que se'ns espatllin».Tot i que «en un principi no ho vam relacionar i vam pensar que els talls podien venir perquè algú s'estigués enganxant il·legalment a la llum i això afectés altres edificis», al poc temps «ja vam veure que l'electricitat ens marxava, de vegades, quan les caixes feien soroll i s'escalfaven». La paret de casa d'Infantes està a tocar de les caixes «i el soroll ens perjudica», apunta, i lamenta que «tenim temor que un dia hi hagi foc i passi alguna cosa».Una altra de les veïnes del barri, Carmina Pozuelo, que també és regidora del PSC a l'Ajuntament de Reus, detalla que «fa uns dies que estem fatal amb la llum, truquem a la companyia i se soluciona un moment però després torna a passar». «Primer, vèiem que les llums ens feien pampallugues, però ara ja ens marxa i llavors ve amb menys potència», diu, i sosté que «quan avisem, ens diuen que no saben què és».Pozuelo localitza les incidències al raval de Sol i Vista i els carrers Entença, Almirall Recasens i Roger de Llúria, «tota la part antiga del barri». Sobre si la qüestió pot tenir cap vincle amb la intervenció urbanística que s'ha fet al barri, Pozuelo diu que «no sé si és per això ni si té relació amb les caixes i crec que ha de ser un problema de la companyia. Però, quan marxa la llum i truquem, ens diuen que tenen més avisos i envien una camioneta que fa algunes coses per aquella zona i s'arregla». La veïna lamenta que «aquestes són unes dates assenyalades i la gent està a casa seva preparant dinars i celebrant. I és molt greu que, en aquest temps, no hi hagi llum». «La nit del 24», explica, «la llum va marxar a la tarda i no va tornar fins al vespre, i és Nadal, no podem estar així», conclou.Fons d'Endesa consultades reconeixen avisos recents per incidències però mantenen que «les tenim com a resoltes» i que «en cap cas són de gran abast» sinó que limitarien l'afectació «a un bloc o una casa». L'Ajuntament ha fet recentment una important inversió al barri, per valor de 639.978 euros per remodelar-lo, i en preveu una altra de 196.889 euros a Roger de Llúria.