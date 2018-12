Un centenar d'escolars donen continuïtat als Retaules Vivents de Nadal

L’acte, organitzat pel Patronat del Foc Nou, celebra 30 anys d’història amb noves representacions de les seves vuit escenes als peus de la Prioral

Actualitzada 23/12/2018 a les 21:22

Més de 100 nens –al voltant de 70 actors i una trentena de dansaires– fan realitat els Retaules Vivents de Nadal, que al 2018 celebren 30 anys d’història representant les tradicionals escenes als peus de la Prioral., Anunciació a Maria, Anunciació als Pastors,Posada, Palau del Rei Herodes, Naixement, Doctors de la Llei i Taller de Natzaret van congregar ahir reusencs i forans a una cita imperdible, organitzada pel Patronat del Foc Nou i que no prepara cap acte especial per celebrar aquest aniversari.Sí que manté novetats introduïdes els darrers anys, com la participació dels Armats de la Reial Congregació de la Puríssima Sang o la incorporació d’un Diable a La Creació com a contrast al Profeta. El Rei Baltasar i els seus patges van estar encarnats, com ha estat habitual darrerament per nens i nenes de pell negra.Els Retaules Vivents mostraran de nou els seus vuit quadres el 26 i 29 de desembre. Tot i que la composició bàsica fa temps que no varia, els inicis d’aquesta representació que ara acumula tres dècades van ser molt més reduïts i es desplegaven íntagremanent al Mercadal. Carles Macaya va impulsar la iniciativa a Reus.