Robert Bonet presentarà el documental 'Un passeig per la història' a Reus

Durant l'acte, el reusenc oferirà un concert del seu darrer treball

Actualitzada 24/12/2018 a les 16:22

El pianista reusenc Robert Bonet presentarà el seu últim treball que va grabar al Teatre Bartrina de Reus en un concert organitzat conjuntament amb l'Ajuntament de Reus per commemorar els seus primers 10 anys de carrera musical. La presentació es farà el proper 29 de desembre, a les 19 hores, al Centre d'Amics de Reus. En aquest, Bonet estarà acompanyat pels músics Maria Arjona, Adrià Vàzquez, Olga Prats, Elisabet. P. Nicolau, Néstor Llerena, Ricardo Marañón i Elisa Solé.L'edició física conté un CD de les obres interpretades en directe i un Bluray amb el concert íntegre grabat a 3 càmeres, més una película documental titulada Un passeig per la història. A més, conté 32 pàgines amb fotografies del dia del concert i dibuixos de l'Eric Blanch (dibuixant de Reus).Durant l'acte, també es presentarà un documental que parla sobre l'art, on Bonet entrevista a 24 personalitats del món de la cultura i de diverses arts. Entre elles hi podem trobar la Marta Llorens (actriu) i en Miquel Reverte (president d'H2O) i les persones més importants que s'han creuat durant la carrera d'en Robert durant aquests primer anys musicals. En el documental apareixen tots els indrets més significatius de Reus per on es mou el pianista.