Nova Eucària vol denunciar l'Ajuntament de Reus per retornar la Kiara als seus antics propietaris

Asseguren que ells són els responsables legals de la gossa que va mossegar el penis a un home

Actualitzada 24/12/2018 a les 18:15

La ONG Nova Eucària es planteja denunciar a l'Ajuntament de Reus després d'haver decidit retornar la gossa Kiara, la qual va mossegar el penis d'un home , als seus antics propietaris. L'entitat assegura que el Consistori està cometent una irregularitat, ja que ells són els responsables legals de l'animal.Nova Eucària va ajudar als seus propietaris a obtenir la llicència de tinença de gos considerat potencialment perillós però, van acabar desentenent-se de l’animal. Per aquest motiu, la ONG feia gestions per «alliberar i adoptar» el gos, que encara es troba a l’Última Llar, i va trobar una adoptant Els seus antics propietaris són «una parella afectada per drogodependència, que ha estafat a una particular que els ha anat donant els diners que necessitaven per poder realitzar tots aquests tràmits», explica la ONG en un comunicat. Aquests presumptament volien fer parir a la Kiara per vendre les cries. Al ser coneixedors d'aquesta situació, l'entitat va posar la Kiara al seu nom, és per això que NEC és ‘propietària’ de la gossa mitjançant un contracte de cessió amb els seus antics propietaris. Per aquest motiu, asseguren que el Consistori no pot retornar-la als seus anticspropietaris.Des de NEC estan estudiant quines mesures legals emprendre contra la regidoria de Medi Ambient de Reus, les quals se sumaran a les ja existents per maltractament i sacrifici de coloms.