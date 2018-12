Alguaire desvia vols del Regne Unit a Reus per la previsió de boira

Tot i el bon temps, Nielson van reprogramar-los

Actualitzada 23/12/2018 a les 21:37

Els vols anglesos operats pel touroperador Nielson que havien d’aterrar a l’Aeroport d’Alguaire –a Lleida– ahir no ho van poder fer per la previsió de boira. Segons Aeroports de Catalunya, el mateix touroperador va decidir aquest dissabte aterrar directament a l’Aeroport de Reus, on van anar a parar finalment els avions que ja estaven programats.Es tracta, en detall, d’un total de cinc vols que eren provinents de Londres, Manchester, Bristol i Birmingham. Cap a les nou del matí la boira ja havia escampat, però la decisió ja s’havia pres per part de la companyia. El vol d’Air Nostrum, provinent de Mallorca, ha operat amb normalitat i ha aterrat abans de les tres de la tarda a l’aeroport lleidatà.Ahir diumenge només estava prevista l’arribada d’esquiadors anglesos i la setmana vinent, si la meteorologia ho permet, hi haurà també tornades. Al febrer s’espera l’arribada de turistes suecs. La previsió total de viatgers de la temporada d’hivern està xifrada en uns 20.000 passatgers.