S’han incendiat en diferents punts de la ciutat entre les dues i les tres de la matinada

Actualitzada 23/12/2018 a les 12:57

Vuit contenidors han començat a cremar aquesta matinada a Reus. Els Bombers han rebut l’avís d’un primer incendi a les 2.26 hores de la nit, per dos contenidors que estaven cremant al carrer Carles Riba. El servei d’emergències ha activat una única dotació de bombers per extingir l’incendi que no ha causat més problemes.Sis minuts més tard, a les 2.32 hores, novament ha entrat un avís per incendi en un contenidor del carrer Montserrat. Altre cop, els bombers han activat una dotació per extingir el foc. Finalment, el darrer avís ha arribat a les 2.40 d’un incendi que afectava a cinc contenidors de la capital del Baix Camp. Els Bombers han activat una única dotació per apagar un foc que no ha causat més problemes.