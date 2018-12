Les obres de la Boca de la Mina han d'acabar abans de finals del 2020

Es construiran dues zones verdes, el Parc de les Olors i el Jardí Agrari amb finalitats didàctiques

El Projecte de Millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina va ser presentat ahir en un acte públic al Centre Cultural del Castell del Cambrer. Es tracta d’una intervenció integral que condicionarà i dignificarà un espai de gran valor natural, patrimonial i sentimental, i afavorirà els usos que contribueixin a mantenir-ne la identitat. Segons l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, va apuntar ahir durant la presentació, la intenció de les obres és adequar i millorar aquest passeig històric, i se’l dotarà de recursos per convertir-se en un espai didàctic de coneixement i descoberta del medi, saludable i per a la pràctica de l’esport.La intervenció urbanística pel que fa al passeig millorarà les condicions de drenatge i il·luminació, delimitarà un espai preferent per a vianants i persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials amb un paviment de maó tradicional. Es preveu conservar el caràcter emblemàtic del passeig arbrat amb plataners, per això s’ha valorat l’estat dels arbres i es plantegen intervencions específiques per conservar-los.Les obres també projecten la creació de dues zones verdes, una anomenada el Parc de les Olors, de més de 10.000 metres quadrats prop del barranc del Molí, amb plantacions d’espècies aromàtiques autòctones, i l’altra, el Jardí Agrari del Camp, de més de 7.000 metres quadrats i amb tres espais diferenciats, un dedicat a fruiters, l’altre a horta i un com a prat verd, oberts a activitats de lleure i a usos educatius. Les obres compten amb cofinançament de la Unió Europea través dels fons FEDER i tenen un pressupost total de més de tres milions i mig d’euros, dos dels quals els aporta l’Ajuntament. Segons va comentar el regidor d’Urbanisme, les condicions del fons FEDER lliguen el termini del projecte, que ha d’estar acabat abans de finals de 2020, per la qual cosa, les obres haurien de començar durant els següents sis mesos.Segons Pellicer, la rebuda inicial del projecte ha estat «molt positiva» i els veïns estan «engrescats».