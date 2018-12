L'equip del Sant Joan realitza tres operacions innovadores de columna

La tècnica XLIF és menys invasiva i garanteix una recuperació més ràpida i millors resultats

Actualitzada 20/12/2018 a les 21:16

Un equip mèdic de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus encapçalat pel doctor Joan Salvador Escala, especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia, va realitzar tres intervencions de columna amb la tècnica XLIF (Lateral Lumbar Interbody Fusion), molt innovadora i que es caracteritza per ser molt menys invasiva que els abordatges convencionals per via anterior o posterior.Les intervencions es realitzen amb el pacient en posició lateral i d’aquesta manera la musculatura lumbar es manté intacta i la seva recuperació és molt més ràpida, i també presenta millors resultats tant a curt com a llarg termini. En el cas de les tres cirurgies efectuades a l’Hospital Sant Joan, els pacients es van poder llevar després de només vint-i-quatre hores, i es van trobar en condicions de retornar al seu domicili a les quaranta-vuit hores de l’operació. A més, el seu procés de recuperació va ser més ràpid i satisfactori del que hauria estat si s’haguessin sotmès a un procés quirúrgic, més convencional, per via posterior o anterior. Aquesta tècnica està indicada en la major part dels procediments que requereixen estabilització definitiva de la columna, i especialment en la discopatia degenerativa, l’escoliosi de l’adult, l’espondilolistesi, les síndromes postdisectomia, la síndrome transicional, l’hèrnia discal dorsal o les pseudoartrosis.Des del mes de maig del 2017 el Servei de Traumatologia del Sant Joan, ofereix un ampli espectre d’intervencions quirúrgiques en la patologia de columna.