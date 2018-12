Un helicòpter del SEM l'ha traslladat a l'hospital de Bellvitge

Actualitzada 21/12/2018 a les 12:03

Un treballador ha resultat ferit greu a Reus en caure-li a sobre la càrrega de terra d'un remolc. Ha quedat atrapat per les cames. L'avís és de les 9.06 hores.Tres dotacions dels Bombers s'hi han desplaçat fins al lloc de l'accident laboral per alliberar-lo. També hi han participat dues ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que l'ha traslladat a l'hospital de Bellvitge.