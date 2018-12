Els veïns de Blancafort, decebuts i «abandonats per l'Ajuntament»

La construcció d’una vorera i una carril bici a l’entrada de l’urbanització segueix sense data

No descarten protestes

L’Associació de Veïns de la urbanització Blancafort de Reus reclama, des del 2015, la construcció d’una vorera i un carril bici que connectin el barri amb la T-11 per al pas dels vianants, una reclamació que, de moment, segueix sense tenir data de realització. Bartolomé Pluma, president de l’associació, ha explicat al Diari Més que, des del barri, tenen la sensació que l’Ajuntament de Reus només els «dóna llargues».Les obres de construcció d’aquesta connexió amb la T-11 han d’anar a càrrec de la Generalitat i de l’Ajuntament, però és l’administració local qui ha de presentar un projecte perquè el procés es posi en marxa, i de moment, el projecte segueix sense estar enllestit. Els veïns afirmen que des de la regidoria d’Urbanisme, se’ls havia dit que a finals de l’estiu el document estaria avançat, però des de llavors, no han rebut més informació sobre l’estat del projecte. Fonts municipals afirmen que hi estan treballant i que, en principi, ara per ara no hi ha més novetats. Però per al president de l’AVV, això són només llargues per no concretar l’estat del document.Al setembre, els veïns havien demanat reunir-se amb representants del consistori per conèixer l’estat del projecte. Segons explica Pluma, l’Ajuntament no va programar una trobada fins a la setmana passada, una cita que es va acabar suspenent, i que, finalment, no se celebrarà fins passades les festes de Nadal. Però el president de l’AVV no es mostra optimista sobre aquesta trobada, ja que creu que el consistori no té «gaire interès» a fer avançar el projecte.Bartolomé Pluma assegura que els veïns estan «decebuts» i que tenen sensació de no «poder fer-hi res», ja que la «falta de ganes» de tirar endavant el document per part del consistori els desanima. Des de l’entitat apunten que se senten «abandonats» per l’Ajuntament, ja que la urbanització Blancafort és un «barri petit», i no tenen «el pes necessari» perquè se’ls escoltin. Bartolomé Pluma sugereix que «hi deu haver algun interès amagat» perquè un projecte com aquest estigui estancat així, ja que no hauria de suposar un cost tan elevat com perquè es pugui tirar endavant sense més retards. I apunta que el club Tennis Monterols pot tenir alguna cosa a veure amb l’endarreriment del projecte, ja que l’entrada aquest club privat comparteix entrada amb el barri des de la T-11, i sembla que a l’Ajuntament «li preocupi més el parer del club que el dels veïns».Des de l’AVV de Blancafort no descarten convocar protestes a principis d’any, si la reunió amb el consistori no resulta satisfactòria, però Pluma recorda que l’entitat està formada pels veïns, i que ho hauran de decidir entre tots. Però que la poca predisposició de l’Ajuntament a tirar endavant el projecte de la vorera i el carril bici, no els deixa altra alternativa «que protestar».Bartolomé Pluma afirma que Blancafort és una zona que no compta prou per al consistori reusenc, i que les poques visites que el barri ha rebut de l’alcalde en els darrers vuit anys en són la prova. A més, creu que per al govern municipal, la urbanització té «poc interès electoral», ja que són pocs veïns i estan apartats del centre de la ciutat.El president de l’Associació de Veïns recorda que l’Ajuntament ja ha trencat diversos compromisos que havien fet amb els veïns, com la promesa que arreglarien la rotonda d’accés al Tennis, que encara es troba tallada amb pilones «de forma provisional».Per a Bartolomé Pluma les sensacions sobre la gestió que s’està fent des del consistori del projecte de la vorera i el carril bici «són dolentes» i no hi veu una solució pròxima.