L'Associació de Veïns del Juroca no entrarà a la Federació finalment

Després de la polèmica pel canvi de junta, no tiraran endavant la proposta de l’anterior presidenta

Actualitzada 20/12/2018 a les 11:25

El passat 22 d’octubre es feia efectiu el canvi de junta de l’Associació de Veïns del barri Juroca en un acte al mateix barri, en què van ser presents l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la regidora de Participació, Ciutadania i Transparència, Montserrat Flores. La presència de les autoritats municipals en aquest acte venia lligada pel conflicte que es va generar entre la junta que havia estat operativa des de l’estiu d’enguany, i l’anterior president de l’entitat, Manuel Villalba, que va acabar recuperant el càrrec.Durant el breu mandat de la junta encapçalada per Sandra Álvarez, una de les propostes que l’AVV tenia intenció de tirar endavant, era la incorporació de l’entitat a la Federació d’Associacions de Veïns de Reus, però segons va explicar al Diari Més l’actual president, Manuel Villalba, finalment la del barri Juroca no formarà part de la FAVR, ja que consideren que la gestió d’aquesta entitat no representa els interessos dels veïns de tots els barris reusencs.Després d’uns mesos d’inestabilitat, l’entitat veïnal ha recuperat el seu funcionament habitual, segons el president, Manuel Villalba, que assegura que en les darreres setmanes l’associació ha fet un esforç per captar socis i funcionar amb normalitat, i que han aconseguit augmentar el nombre de membres des de l’entrada de la junta actual.Segons explica el president de l’entitat, el principal objectiu de l’entitat és tornar a guanyar un gruix de socis considerable, i aconseguir que recuperi del tot la normalitat.Durant aquests dies, l’Associació de Veïns treballa per preparar la jornada de dissabte, en què s’organitzen diverses activitats per la canalla de la zona, com ara fer cagar el tió, durant el mateix dia, també es farà entrega del premi de la rifa de l’entitat, que va lligat al número del sorteig de la Loteria de Nadal, que se celebra el mateix dissabte al matí.A banda de les activitats nadalenques, Villalba assegura que l’entitat seguirà treballant per millorar el barri Juroca, i revitalitzar-lo. Un dels projectes que tenen actualment pensats, és treballar per aconseguir una reforma del parc del carrer Astorga, i adaptar-lo per a persones amb mobilitat reduïda.