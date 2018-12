Els reusencs tornaran a veure el sol travessar el campanar de Reus aquest divendres

Es descobria una placa en honor a aquest fenomen, que es pot veure cada any des del carrer del Vidre coincidint amb el solstici d’hivern

Els reusencs podran gaudir un any més, aquest divendres 21 de desembre coincidint amb el solstici d’hivern, del fenomen pel qual es pot observar el sol a través dels finestrals del campanar de la prioral de Sant Pere des del carrer del Vidre. Al voltant de les 10h, la ciutadania interessada pot aplegar-se al carrer del Vidre per obersvar l’esdeveniment.L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la regidora de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, descobriran una placa en la que es pot llegir: «Coincidint amb el solstici d'hivern, cada 21 o 22 de desembre, al voltant de les 10 de matí des del carrer del Vidre es pot veure la llum del sol travessant els finestrals del campanar de la Prioral de Sant Pere».No està clar si el fet de poder observar el sol a través dels finestrals en aquesta data és fruit de la casualitat o va ser intencionat per part dels constructors de l’església prioral. El cas és que, com que el sol avança més baix a l’horitzó, és possible observar-lo des de la perspectiva del carrer del Vidre.