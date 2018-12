Detinguts tres joves quan acabaven de robar eines d'una furgoneta al centre de Reus

En el furt hi van participar dos nois més que van aconseguir fugir

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Reus, la matinada d’aquest dijous, tres homes, dos d’ells de 18 anys i un tercer de 21, de nacionalitat marroquina, com a presumptes autors d’un delicte de furt a interior de vehicle. Els joves van ser enxampats just quan acabaven de robar diverses eines de l’interior d’una furgoneta que es trobava estacionada al centre de la ciutat.Una patrulla de mossos que estava realitzant tasques de seguretat ciutadana pel carrer Sant Pau de Reus va observar, ahir dijous cap a les 23.20 hores, un grup de cinc joves que portava unes maletes i que, al veure presència policial, va començar a córrer direcció Sant Joan.Els mossos van seguir-los i van observar com quatre d’ells fugien corrents cap el carrer Sant Elies i un cinquè cap el carrer Gras. Llavors, un dels membres del grup va llençar al mig del carrer Sant Elies els objectes que havien furtat.Tot seguit, els mossos van seguir els joves donant-los indicacions clares amb els prioritaris del vehicle perquè s’aturessin. Seguidament, un d’ells va separar-se del grup i es va amagar darrera d’un quiosc a la plaça Dr Sabaté, on es va asseure en un banc per passar desapercebut. Mentre la patrulla l’identificava va aparèixer un segon jove amb una maleta carregada d’eines, com trepants, percussors i maquinària diversa.Paral·lelament, el propietari d’una furgoneta estacionada al carrer Ample de Reus acabava de denunciar el robatori d’unes eines que portava en el maleter i que coincidien plenament amb el material que portaven els joves.Els dos detinguts van ser traslladats a comissaria mentre la patrulla va continuar buscant la resta de joves i va aconseguir detenir un tercer noi al carrer Barrau. Els detinguts passaran en les properes hores a disposició judicial al Jutjat en funcions de guàrdia de Reus.