Confonen les llums de Nadal d'un pessebre amb un foc i mobilitzen 4 dotacions dels Bombers

La falsa alarma també va activar diverses unitats del SEM

Actualitzada 20/12/2018 a les 11:11

Diverses unitats dels Bombers de la Generalitat i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) es van activar el vespre d'ahir dimecres, 19 de desembre, a causa d'una falsa alarma d'incendi a Reus. En concret, un veí va confondre les llums de Nadal d'un pessebre, situat al costat d'una llar de foc, amb un incendi d'habitatge.Els fets van succeir poc després de les 9 del vespre, quan el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís d'un veí informant que s'estava produint un incendi en un domicili al número 29 del carrer Frederic Soler de Reus. Arran de l'alerta, es van activar un total de quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, així com també diverses ambulàncies del SEM.En arribar, però, els cossos d'emergències van comprovar que no hi havia cap foc. El causant d'aquesta confusió va ser un pessebre il·luminat amb llums de Nadal, el qual estava situat al costat d'una llar de foc. D'aquesta manera, després de veure que es tractava d'una falsa alarma i que ningú prenia mal, Bombers i SEM van girar cua amb una anècdota nadalenca per explicar.